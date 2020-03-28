Через карантин у зв'язку з коронавірусом і кризу, що виникла, багато підприємств у Польщі закривається, а українці, які працювали там нелегально, змушені повернутися додому через загрозу виселення. Країна вже б'є на сполох і побоюється, що від'їзд наших заробітчан може серйозно позначитися на економіці.

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Повернулася тільки п'ята частина українців

Попри те, що на польсько-українському кордоні останніми днями шикувалися величезні черги заробітчан, повернулося їх на батьківщину не більше, ніж 20%.

"Треба враховувати, що частина людей перебувала в Польщі нелегально. Ми точно не знаємо навіть скільки всього українців там працювало – 1 мільйон, 2 мільйони. Тому точно не можемо сказати, скільки повернулося, за деякими оцінками, це 20%", – каже OBOZREVATEL голова Всеукраїнської асоціації з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Черга на польсько-українському кордоні Telegram Антона Полякова

Найбільше в Польщі постраждали українці, які працювали у сфері обслуговування та туризму. Кафе, піцерії, ресторани, готелі – всі закриті та зазнають збитків. Також є проблеми у далекобійників. Як пояснює голова профспілки "Трудова солідарність" Віталій Махинько, багатьох водіїв фур зараз знімають із рейсів, бо перевезення вантажів серйозно скоротилося.

За його словами, з Польщі не виїхали навіть ті, кого було звільнено. "Одні їхали, інші залишалися. Бо українці, навіть коли мають основну роботу там, завжди шукають підробіток. Тому й зараз вони цим скористалися", – говорить OBOZREVATEL Махинько.

У Польщі побоюються, що українці поїдуть

Однак навіть такий відтік трудових мігрантів може боляче вдарити по економіці Польщі. Голова Польсько-української торгової палати Яцек Пєхота сказав у інтерв'ю "Польському Радіо": "Треба прямо сказати: якщо ми втратимо українців сьогодні, ми не повернемо їх завтра. Вони прийдуть на інші, більш дружні до них ринки".

Згідно зі звітом Національного банку Польщі, наші співвітчизники створюють 7% польського ВВП, але Пєхота вважає, що це далеко не повні цифри.

Він навіть пропонує переглянути тутешнє законодавство, щоб полегшити життя наших заробітчан. За його словами, українці, які працюють на невигідному контракті, відразу втрачають роботу, щойно в роботодавця виникають проблеми. Але щоб влаштуватися на інше місце, де потрібні робочі руки, потрібно пройти тривалу бюрократичну процедуру. Через це люди виїжджають.

Черга на польсько-українському кордоні Telegram Антона Полякова

Робота ще є

Хоча навіть зараз, під час карантину та кризи, на різних сайтах і в соціальних мережах можна знайти роботу для українців у Польщі.

"Потрібні каменярі, бетонники, будівельники. Не вистачає людей у магазинах, бо поляки не хочуть зараз там працювати, побоюючись коронавірусу. Є вакансії в інтернет-магазини, бо багато купівель відбувається онлайн, і потрібні ті, хто запаковуватимуть посилки. Також шукають працівників на склади", – перелічує Воскобойник.

Самі українці розповідають, що здебільшого в Україну їдуть ті, у кого закінчується термін перебування в Польщі.

Черга на польсько-українському кордоні Telegram Антона Полякова

"Мій кум, коли почув про закриття кордонів, відразу зібрався й поїхав, хоча у нього в запасі ще були два тижні, міг би попрацювати. Але він не дуже вірить в те, що поляки не оштрафують його чи не депортують за протермінування. А я залишилася, ризикнула. Моє кафе вже тижнів зо два тому закрили. Але я тимчасово пішла працювати продавчинею в магазин", – зізналась OBOZREVATEL львів'янка Софія, яка зараз перебуває у Варшаві.

"Дуже багато людей були розгублені спершу, коли дізналися про закриття кордонів. Багато хто зібрався їхати, а потім подумав і повернувся. Бо краще тут пересидіти цей коронавірус, ніж їхати додому ні з чим чи проїдати те, що заробив. У мене вдома літні батьки й дитина, вирішила не везти їм інфекцію. Робота поки є, є вакансії. Так, трохи впала зарплата, але, сподіваюся, це тимчасові труднощі", – розповіла OBOZREVATEL Вероніка Юркевич.

Щоправда, деякі українці розповідають, що польські роботодавці з ними не панькалися. "Мені просто сказали, що мене звільнено. Так і не доплатили за два тижні, хоч і обіцяли. Й інших моїх друзів теж викинули на вулицю ні з чим. Ми спробували влаштуватися в інше місце, не вдалося. На кордоні стояли добу, коли всі рвонули додому. Думаю, пересидимо, а там подивимося", – поділився Юрій із Житомирщини.

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