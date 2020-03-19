У США в боротьбі з коронавірусом обійшлися без закриття метро: як їм це вдалося

У США влада не стала закривати метрополітен у себе, незважаючи на спалах коронавірусу в країні, але обмежила його роботу.

Зокрема, з середи, 18 березня, метрополітен у столиці США Вашингтоні починає працювати в обмеженому режимі. Потяги будуть ходити кожні 15 хвилин (раніше перерва між поїздами могла бути 5 хвилин і менше), з 5 ранку до 11 ночі в робочі дні та з восьмого ранку до одинадцятої ночі у вихідні. Таким чином у прибиральників буде більше часу для санітарної обробки вагонів, повідомляє Голос Америки.

Метро в Нью-Йорку продовжує працювати vnewyorke.com

"Хочу чітко заявити. Метро має намір бути з вами і надавати послуги для абсолютно необхідних подорожей в нашому суспільстві, поки це залишається безпечним і доречним. Якщо кожен зробить свою частину і залишатися вдома, наскільки це можливо, метро працюватиме для медичних працівників і наших героїв, яких ми потребуємо у цей безпрецедентний час у нашому житті", – йдеться в заяві генерального менеджера метро Пола Відфельда.

Продовжує поки працювати і метро у Нью-Йорку. Там повідомляють про скорочення кількості пасажирів минулої п'ятниці, а на деяких станціях на Манхеттені пасажиропотік впав на 30-40%.

Залишаються відкритими метрополітени і в інших американських містах - Атланті, Сан-Франциско, Чикаго, Філадельфії і т.д, але всюди вводяться додаткові заходи, такі як перевезення адміністративних працівників на роботу з дому, посилення заходів з санітарної обробки поїздів, заклики до пасажирів не користуватися громадським транспортом без необхідності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві частину працівників метрополітену відправляють у відпустку за свій рахунок з 19 березня по 3 квітня через оголошений в Україні карантин. Підземку вирішили закрити.

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