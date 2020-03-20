Коронавірус в одного з топ-керівників "Нафтогазу": батько і дружина спростували діагноз

Дружина директора інтегрованого газового бізнесу "Нафтогазу" Андрія Фаворова Анастасія Магонова спростувала, що її чоловік і вона сама нібито заразилися новим коронавірусом.

Відповідний пост з'явився на її сторінці у Facebook 20 березня. Крім того, батько одного з ключових керівників "Нафтогазу" – Михайло Фаворов – також спростував озвучену раніше ним же інформацію про COVID-19 у свого сина.

"Ні в мене, ні в мого чоловіка немає підтвердженого коронавірусу. Більше того, два тести, які провели кваліфіковані лікарі, були негативні", – заявила Магонова.

Вона додала, що результати ще одного тесту, "зробленого для додаткової впевненості", очікуються з наступного тижня (23 березня).

Як стверджує Магонова, вона і її чоловік хворіли звичайною сезонною застудою.

Андрій Фаворов Колаж

Михайло Фаворов зі свого боку написав: "Я думаю! (це моє припущення), що він [Андрій Фаворов] перехворів, перехворів легко і тепер про-імунізувався. Очевидно я вважаю, що дружина Андрія розділила з ним інфекцію, якою він хворів".

"Андрій і Настя здорові, вони не можуть бути джерелом інфекції", – додав він.

Скріншот

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше Михайло Фаворов заявляв, що у його сина був позитивний результат тесту на коронавірус. Він також розповів, як лікувався Андрій Фаворов і як протікала хвороба.

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