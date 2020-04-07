Коронавірус пройшовся по мільярдерах зі списку Forbes: скільки втратили багатії

Спалах коронавірусу відбився на статках найбагатших людей світу, які в сумі втратили близько $700 млрд.

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Список мільярдерів опублікував американський бізнес-журнал Forbes.

Сукупні статки перших двадцяти учасників рейтингу у 2020-му склали $1,14 трлн. При цьому коронавірус пройшовся і по списку Forbes, в результаті мільярдерів у світі за рік стало на 267 менше, при цьому у половини з решти 2095 статок скоротився. Всі разом вони втратили $700 млрд.

Мільярдери збідніли через коронавируса kommersant.ru

При цьому відзначимо, що лідируючу позицію у списку зайняв засновник і генеральний директор інтернет-ритейлера Amazon Джефф Безос, його статок оцінюється у $113 млрд. На другому місці опинився співзасновник Microsoft Білл Гейтс зі статком у $ 98 млрд. Далі йде власник модного будинку LVMH Бернар Арно і його сім'я, їх статок дорівнює $76 млрд. На четвертому місці - глава інвестиційного будинку Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, журнал оцінив його статки у $67,5 млрд. Замикає п'ятірку лідерів засновник компанії Oracle Ларрі Еллісон, який володіє в $59 млрд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп приблизно за місяць епідемії коронавірусу втратив третину свого статку, хоча сам він стверджує, що його "бізнес постраждав не сильно".

Тим часом, у США і Європі різко виріс попит на приватні літаки і яхти на тлі поширення коронавірусу COVID-2019. Зокрема, компанії почали організовувати подорожі для заможних клієнтів, які не хочуть ділити пасажирський салон з іншими людьми.

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