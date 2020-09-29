Коронавірус прискорив падіння світових цін на нафту

Ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 29 вересня, впали через стрибок захворюваності COVID-19. Епідемія може уповільнити відновлення світової економіки і обмежуватиме попит на сировину.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures опустилася до 42,08 долара за барель, що на 0,8% нижче за рівень закриття попередньої сесії. Про це свідчать результати торгів.

Ціни на Brent ICE Futures

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впав на 1% – до 40,20 долара за барель.

За підсумками минулого тижня Brent подешевшала на 2,9%, а WTI - на 2,6%.

Ціни на WTI ICE Futures

Експерти AxiCorp відзначили, пройде ще кілька тижнів, перш ніж темпи зростання захворюваності почнуть сповільнюватися, передає "Інтерфакс".

"Для того, щоб ціни на нафту відновили підйом, необхідно збільшення оптимізму інвесторів щодо світової економіки, а це залежить від перспектив розвитку ситуації із коронавірусом і появи вакцини від COVID-19", – резюмували аналітики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше світові ціни на нафту впали через новини про відновлення видобутку сировини в Лівії.