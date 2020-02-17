Туалетний папір у дефіциті: коронавірус обвалив економіку Китаю

Через спалах коронавірусу один із найбільших фінансових конгломератів у світі HSBC знизив прогноз темпів приросту реального ВВП Китаю в I кварталі з 5,8% до 4,1%.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. Хвороба, що вирує в країні, негативно вплинула й на інші економічні показники КНР.

Так, Центральний банк Китаю знизив ставку на середньострокові кредити до 3,15% річних для подолання економічної шкоди.

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Регулятор ринку цінних паперів істотно послабив вимоги для виходу підприємств на біржу, акції місцевих брокерів миттєвого відреагували істотним зростанням котирувань.

У країні істотно впала кількість пасажирських подорожей. 16 лютого їх було тільки 12,37 млн – на 80,6% менше, ніж рік тому.

Автомобільний трафік у столиці Китаю Пекіні facebook.com/volodymyr.kompaniiets

За попередніми прогнозами, продажі нових автомобілів впадуть у КНР на більш ніж на 10% у I кварталі.

Крім цього, в Сінгапурі та Гонконгу спостерігається нестача в роздрібному продажі туалетного паперу. Bloomberg навіть назвав цей засіб гігієни новою валютою в цих країнах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Компанієць розповів про зростання цін у Китаї через коронавірус.

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