Коронавірус обрушив світову економіку: що чекає США і Європу

У зв'язку з епідемією коронавірусу в рецесії виявилася третина світової економіки, при цьому Європі та США загрожує нова "велика депресія".

Відповідні дані надав МВФ, передає Euronews.

Через пандемію коронавірусу країни ЄС у цьому році зіткнуться з рецесією. Індекс ділової активності у єврозоні в березні впав до історичного мінімуму і склав 31,4 пункти. Це найнижчий показник з початку підрахунку у 1998 році, в лютому індекс перебував на рівні в 51,6 пункти. Експерти дослідницької компанії Markit прогнозують, що у поточному році європейська економіка втратить 8 відсотків ВВП.

Міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер порівняв кризу з Великою депресією у США 30-х роках минулого століття. За його словами, влада країни вже склала список промислових підприємств, яким буде надана державна підтримка. До теперішнього моменту 730 тисяч осіб звернулися до влади з проханням визнати для них статус "часткового безробіття".

"Кожен тиждень карантину, щомісяця кризи у Європі або в США впливає на показники економічного зростання. У Франції в цьому році показник буде набагато нижчим за прогнози", – наголосив Ле Мер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно із заявою Bank of America, економіці США уникнути рецесії, викликаною коронавірусом, уже неможливо, оскільки вона наступила.

Президент США Дональд Трамп звинуватив владу Китаю у пізній реакції і приховуванні спалаху коронавірусу, через що "світ платить велику ціну".

Також президент США 13 березня оголосив загальнонаціональний режим надзвичайної ситуації в країні у зв'язку з поширенням коронавірусу.

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