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22 березня • оновлено в 22:18
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Коронавірус набирає темп: Шмигаль озвучив план порятунку економіки України

12.7т
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до громадян через поширення в країні коронавірусу COVID-19, зокрема щодо економічних наслідків карантину.

Відповідне відеозвернення опубліковано на його Facebook-сторінці. Насамперед, прем'єр розказав про карантинні заходи, які проводяться в Україні, та їх ефективність.

Щодо економічних наслідків карантину, Шмигаль анонсував створення певного "Стабілізаційного фонду" в Україні та розповів про низку заходів для підримки бізнесу.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Скрін відео

"Ми ведемо перемовини з країнами та міжнародними фінансовими організаціями щодо отримання допомоги. Ми створюємо Стабілізаційний фонд. Ми зібрали найкращих експертів, науковців, бізнесменів й розробляємо план підтримки економіки", – зазначив прем'єр-міністр.

При цьому він закликав роботодавців переводити свої підприємства на дистанційну роботу або тимчасово призупиняти діяльність, а також одним із пріоритетних завдань уряду назвав підтримку тих, хто втратить роботу.

"Влада, зі свого боку вже ухвалила низку рішень на підтримку бізнесу: було скасовано єдиний соціальний внесок для фізичних осіб-підприємців, скасовано податок на нерухомість, на землю. Урядведе перемовини з європейськими партнерами щодо підтримки малого та середнього бізнесу, який постраждає відпоширення COVID-19. Ми домовляємось з МВФ, кошти якого допоможуть суттєво підтримати українську економіку", – зазначив Шмигаль.

Прем'єр закликав українців адаптуватися до нових реалій, жертвувати звичками на деякий час, пристосовуватись до нових правил поведінки. Також він запевнив, що уряд займається вирішенням економічних наслідків карантину в країні.

"Так, буде важко, так, доведеться відмовитися від багатьох звичних речей, але спільними зусиллями ми зупинимо поширення коронавірусу", – підсумував прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Денис Шмигаль заявив, що в Україні можлива економічна криза. За його словами, вона стане наслідком світової.

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Автор
Марина Погорілко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Тег
Економіка України
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Слобожанский Артем
Слобожанский Артем
От каких привычных вещей отказаться????От привычки есть????
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ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
что спасать земли проданы ю производства закрыты . кредиты недают
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Livesey David
Livesey David
Там уже давно нечего спасать.
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