Коронавірус набирає масштаби: Польща вже закрила сполучення з Чехією і Словаччиною

Польща призупиняє залізничне сполучення із Чехією і Словаччиною, а національний авіаперевізник LOT перельоти в кілька міст США через спалах коронавірусу.

Кількість заражених коронавірусом в Польщі протягом ночі зросла ще на сім і становить 58 осіб, повідомляє Укрінформ.

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"З 7-ми ранку 13 березня припиняємо рух міжнародних потягів на польсько-словацькому кордоні (пункт пропуску Звардон-Скала), а з півночі 14 березня на польсько-чеському кордоні (Ґміна Зебжидовіце, Халупко, Цешин, а також Гаррахув-Шклярська Поремба Гурна і Краловець-Каменна Гура)", - написав у Twitter заступник голови урядового центру безпеки Польщі Гжегож Свищ.

Od 13.03 (godz. 7.00) wstrzymany zostanie ruch pociągów międzynarodowych na granicy polsko-słowackiej: przejście Zwardon-Skalite, a od 14.03 (godz. 0.01) na granicy polsko-czeskiej: Zebrzydowice, Chałupki i Cieszyn oraz Harrachov-Szklarska Poręba Górna i Kralovec-Kamienna Góra. — Grzegorz Świszcz (@GSwiszcz) March 12, 2020

За останньою інформацією Міністерства охорони здоров'я Польщі в Twitter, в країні зареєстровано сім нових випадків зараження коронавірусом. Таким чином загальна кількість інфікованих вірусом 2019-nCoV становить в РП 58 осіб, одна з пацієнток напередодні померла.

Крім того, польська авіакомпанія LOT припиняє з 14 березня по 13 квітня рейси з Варшави у Майамі, Нью-Йорк і Лос-Анджелес, а також з Будапешта до Нью-Йорка, а з 13 по 27 березня призупиняє авіаперельоти за маршрутом Варшава-Осло.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Польща з 10 березня ввела нові санітарні норми перетину кордону з Україною. Тепер кожен, хто заїжджає в країну на поїзді, автобусі, особистому авто зобов'язаний заповнити спеціальну анкету і пройти медогляд.

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