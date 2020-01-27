Коронавірус і посилки AliExpress: "Укрпошта" розставила крапки над "і"

"Укрпошта" повідомила, що на даний момент немає ніяких доказів про ризик передачі коронавірусу через посилки.

"Всесвітня організація охорони здоров'я наразі не вводить ніяких заборон для міжнародної торгівлі та переміщення товарів через кордони", – йдеться у повідомленні поштового оператора у Facebook.

Представники компанії відзначили, що стежать за ситуацією і знаходиться на зв'язку з Міністерством охорони здоров'я України та партнерами у Китаї.

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"Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано", – резюмували в "Укрпошті".

"Укрпошта" повідомила, що на даний момент немає ніяких доказів про ризик передачі коронавируса через посилки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коронавірус 2019-nCoV – новий штам вірусу пневмонії, вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього вірусу від людини до людини, що відразу ж на порядок збільшило його небезпеку.

Станом на 27 січня кількість заражених досягла 2794 осіб, загинула вже 81 людина.

За межами материкового Китаю підтвердили випадки зараження коронавірусом у Гонконзі (8 випадків), Макао (5 випадків), Таїланді (8 випадків), Австралії (5 випадків), Малайзії (4 випадки), Сінгапурі (4 випадки), Франції (3 випадки), Японії (4 випадки), Південній Кореї (4 випадки), Тайвані (5 випадків), США (5 випадків), В'єтнамі (2 випадки), Непалі (1 випадок), Канаді (1 "імовірно підтверджений" випадок) та на острові Хайнань (підтверджений 31 випадок).

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