Коронавірус через AliExpress: чи можуть українці заразитися від товарів із Китаю

Українці не заразяться коронавірусом через AliExpress. Інформаційний сайт aliexpress-info заспокоює покупців – всі посилки перед відправленням дезінфікують.
OBOZREVATEL розібрався, чому не варто боятися забирати посилки з AliExpress.
Інформацію про відсутність будь-яких ризиків підтвердила й Всесвітня організація охорони здоров'я. За її даними, ймовірність заразитися коронавірусом через відправлення посилок відсутня. Річ у тім, що вірус дуже нестійкий у відкритому просторі.
До того ж він миттю гине під впливом дізенфектантів і під час нагрівання. Та й без живого носія інфекція сходить нанівець за кілька днів. Посилки ж з Китаю йдуть морем і повітрям протягом 10-30 днів.
Посилки з AliExpress
За словами фахівців, коронавіруси нестійкі та чутливі до змін довкілля. Вони повністю руйнуються за температури 56 градусів за Цельсієм, а за 37 градусів дезактивуються за 10-15 хвилин. Поза організмом збудник живе всього кілька годин.
В офіційній заяві від AliExpress йдеться, що ризику передання вірусу під час контакту з товарами або посилками не виявлено.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
З 12 лютого "Укрпошта" перестала відправляти посилки в Китай через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній, спричинене спалахом коронавірусу.
З 26 лютого "Укрпошта" відновила приймання всіх видів експортних відправлень у Китай.
Також "Укрпошта" заявила, що наразі немає жодних доказів про ризик передання коронавірусу через посилки.
На початку березня китайський торговельний онлайн-майданчик AliExpress повідомив, що коронавірус не поширюється через посилки.
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