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20 березня • оновлено в 12:14
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Коронавірус через AliExpress: чи можуть українці заразитися від товарів із Китаю

1.8т
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Українці не заразяться коронавірусом через AliExpress. Інформаційний сайт aliexpress-info заспокоює покупціввсі посилки перед відправленням дезінфікують.

OBOZREVATEL розібрався, чому не варто боятися забирати посилки з AliExpress.

Інформацію про відсутність будь-яких ризиків підтвердила й Всесвітня організація охорони здоров'я. За її даними, ймовірність заразитися коронавірусом через відправлення посилок відсутня. Річ у тім, що вірус дуже нестійкий у відкритому просторі.

До того ж він миттю гине під впливом дізенфектантів і під час нагрівання. Та й без живого носія інфекція сходить нанівець за кілька днів. Посилки ж з Китаю йдуть морем і повітрям протягом 10-30 днів.

Посилки з AliExpress

Посилки з AliExpress

За словами фахівців, коронавіруси нестійкі та чутливі до змін довкілля. Вони повністю руйнуються за температури 56 градусів за Цельсієм, а за 37 градусів дезактивуються за 10-15 хвилин. Поза організмом збудник живе всього кілька годин.

В офіційній заяві від AliExpress йдеться, що ризику передання вірусу під час контакту з товарами або посилками не виявлено.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
AliExpress
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