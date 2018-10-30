Користувачі обурилися ''ДНРівським '' шоколадом у Києві

У Києві продають шоколад Dolce, який виготовляється на окупованій території Донецької області.

"Хто хоче шоколадку?" — пише у Facebook журналіст Тім Златкін, також публікуючи знімки із відповідним товаром.

Зокрема, виробником молочного шоколаду значиться ДП "ТОР". Місцем розташування виробника і місцем виробництва вказується "ДНР", Донецьк, вул. Кірова, 54А.

За словами Златкіна, продукція із окупованої території Донецької області потрапила у столицю України контрабандним шляхом.

Facebook Тім Златкін

Facebook Тім Златкін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні знайшли 20 діючих підприємств ватажків "Л/ДНР".