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Користувачі обурилися ''ДНРівським '' шоколадом у Києві

4.1тЧитати матеріал російською

У Києві продають шоколад Dolce, який виготовляється на окупованій території Донецької області.

"Хто хоче шоколадку?" — пише у Facebook журналіст Тім Златкін, також публікуючи знімки із відповідним товаром.

Зокрема, виробником молочного шоколаду значиться ДП "ТОР". Місцем розташування виробника і місцем виробництва вказується "ДНР", Донецьк, вул. Кірова, 54А.

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За словами Златкіна, продукція із окупованої території Донецької області потрапила у столицю України контрабандним шляхом.

Користувачі обурилися ''ДНРівським '' шоколадом у Києві

Facebook Тім Златкін

Користувачі обурилися ''ДНРівським '' шоколадом у Києві

Facebook Тім Златкін

Користувачі обурилися ''ДНРівським '' шоколадом у Києві
Користувачі обурилися ''ДНРівським '' шоколадом у Києві
Користувачі обурилися ''ДНРівським '' шоколадом у Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні знайшли 20 діючих підприємств ватажків "Л/ДНР".

Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
Новини ДНР
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Гаврохин Кузьма
Гаврохин Кузьма
Шоколадки ДНР в Киеве, это так же кощунственно, как если бы шоколадки Рошен продавались в России.
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andreyev andrei
andreyev andrei
Poroshenko Petro, Не знаю, вчера покупал в овощной лавке репчатый лук. Написано: Польша. Но хозяин по секрету ляпнул - из украины. Но, говорит, кто ж його купит, если правду напишу:-)
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Гаврохин Кузьма, они и продаются в Крыму, да и по всей России товаров с Украины достаточно. Это рагулям в уши долбят
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