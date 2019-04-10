"Кордони стануть відкритими": прикордонники України масово звільняються з роботи

В Україні через нестачу фінансування військовослужбовці-контрактники почали масово звільнятися з Державної прикордонної служби.

Як ідеться в матеріалі ВВС, уряд збирається вирішити проблему з нестачею кадрів за допомогою строковиків.

За даними видання, у січні й лютому з Держприкордонслужби звільнилися 405 військових. Причина звільнень — відсутність підвищення зарплат. Хоча з 1 січня військовим структурам підняли грошове утримання.

Так, на 30% зросли зарплати в ЗСУ, Нацполіції, Нацгвардії і рятувальній службі, однак такого підвищення не було у прикордонників. У ДПСУ визнають, що фонд оплати праці — недостатній для такого підняття зарплат. Бюджет свідчить, що на зарплати співробітникам виділили на 23% більше грошей, ніж у 2018 році. Прикордонники ж кажуть, що такого зростання не відчули.

Виявилося, що відомство вирішило направити ці гроші на збільшення мінімальної зарплати до 9,5 тис. грн. Так, зарплати новачка і військового з досвідом, який пропрацював декілька років, практично зрівнялися.

"Наприклад, розмір грошового забезпечення рядового без вислуги років з лютого 2019 року відповідає розміру грошового забезпечення сержанта з вислугою п'ять років і становить 9,5 тис. гривень, на кордоні — 10 тис. гривень", — пояснили в прикордонній службі.

За даними відомства, у 2015 році звільнилися 1,3 тис. контрактників, приблизно стільки ж у 2016 році. А вже в 2017 і 2018-му ця кількість збільшилася вдвічі — 2912 і 2557 військових.

Офіційно Держприкордонслужба заперечує відтік кадрів. Але про реальний стан справ говорить відновлений в останні роки призов на військову службу.

Українська правда

Як вважає прикордонник, який побажав залишитися неназваним, така ситуація призведе до того, що кордон охоронятимуть одні строковики.

"Це породжує нові ризики, адже це повний непрофесіоналізм і відсутність досвіду на службі. Українські кордони стануть відкритими", — говорить він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня 2019 року суттєво підвищили рівень заробітних плат для військовослужбовців Збройних сил країни. Зокрема, командир бригади, якому раніше платили 17,9 тисячі гривень, отримуватиме до 24,7 тисячі, а його заступник — 24,3 тисячі замість 16,8 тисячі гривень.

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