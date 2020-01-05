В Україні зникне частина алкоголю і сиру: що відбувається

Українські коньяк і шампанське тепер не продаються за межами країни. Після переходу на нові правила і норми Європейського Союзу, вітчизняні виробники змушені змінювати назви алкогольних напоїв.

Скоро такі правила торкнуться і самих українців, адже знайти на прилавках магазинів звичні товари буде неможливо. У чому суть змін і коли з супермаркетів зникнуть коньяк і шампанське – розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

Вітчизняні виробники не можуть продавати коньяк або шампанське за кордон – набула чинності Угода про Асоціацію з ЄС;

Ще одна важлива норма цього документа – до 2023 зникнуть з українських прилавків сир фета, а до 2026 зміниться й алкогольний асортимент;

Експерти вважають, що дискомфорт для рядових споживачів буде, але він не критичний. А виробники особливо в грошах не втратять, адже товари хоч і відомі, але глобальним попитом не користуються.

Що трапилося і чому

Уже 4 роки між Україною та ЄС діє Зона Вільної торгівлі. Відповідно до прийнятих правил, на вітчизняному ринку не повинно бути продукції, назви якої дублюють європейські аналоги.

Тому українські виробники спільно з Кабінетом міністрів, а також європейськими асоціаціями прописали 10-річний період переходу на нові стандарти. За цей термін український винно-коньячний ринок повинен максимально адаптуватися до змін.

Час експортної продукції вже настав. 23 грудня 2019 року Торгово-промислова палата припинила видавати сертифікати на напої під назвою коньяк, арманьяк, граппа, бренді і херес. Країнами походження цих продуктів названі Іспанія, Франція та Італія. Тобто продавати алкоголь під такими назвами наші компанії вже не можуть.

Член податкового комітету і народний депутат від "Слуги народу" Олексій Устенко пояснює, українські виробники дійсно припиняють продавати ці види алкоголю.

"Ми, дійсно, не маємо право виробляти коньяк і шампанське. Але це зовсім не означає, що робити ми цього не будемо. На кожен товар є свій споживач. Наші виробники можуть виробляти конкурентні товари, які будуть користуватися попитом як усередині країни так і за її межами.

Головне – створити умови для виробника, щоб він відчував себе захищеним і міг інвестувати свої виробництва і, відповідно, конкурувати не тільки на внутрішньому, але також і на зовнішніх ринках. І в зв'язку з цим питання географічних назв це вже другорядне", – наголосив OBOZREVATEL Устенко.

До слова, Верховна Рада ще в вересні 2019 року ухвалила закон про географічні назви товарів. Під географічним позначенням у законопроєкті мається на увазі найменування, яке ідентифікує товар, який походить із певного географічного місця і який має особливу якість, репутацію або інші характеристики, пов'язані з місцем походження. Закон вступив у силу з 1 січня.

Які саме товари зникнуть і чим замінять

При цьому мова поки йде лише про зовнішній ринок. Продавати коньяк або бренді вітчизняні фірми всередині країни все ще можуть. Тобто в умовному магазині або супермаркеті українець без проблем може знайти такий напій. Але так триватиме недовго – до 2026 року.

Насамперед зміни торкнуться звичного алкоголю для українців. Шампанським може називатися лише продукція, вироблена у французькій провінції Шампань. Коньяком, відповідно, – в однойменному муніципалітеті Коньяк.

Не виключено, що після введення нових правил на прилавках з'явиться "ігристе вино" або "бренді".

Також нові правила прямо торкнуться й окремих видів сирів. Ідеться про досить популярні в Україні – фету (Греція), брі (Франція) і ще більш екзотичні види. До слова, сир зникне вже з 2023 року фету можуть замінити на "набел".

"В Україні є давнє слово, яке рідко використовується, – набел. Тому виробники пропонують продавати фету як набел розсолу", – раніше повідомляла заступниця голови громадської спілки "Вівчарство та козоводство України" Наталія Якименко.

Як це вдарить по економіці

Засновник Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко пояснює, особливих економічних втрат не буде. Українці ж особливо від таких трансформацій не постраждають.

Сир фета зникне

"Втрати від експорту дуже малі. Ми говоримо лише про шампанське (ігристе), коньяк (бренді). Внутрішній ринок для цих напоїв досить широкий, тому що люди невисокого достатку називають це шампанським. Відповідно, люди, які розуміються у вині, називають ігристим.

Тим більше, на внутрішньому ринку все залишається як є. Стосовно експорту – наші постачальники продавали продукцію в країни колишнього СРСР, де свого вина фактично немає", – наголосив у коментарі OBOZREVATEL Дорошенко.

У цілому Україна планомірно буде відходити від радянських найменувань продуктів, які захищені авторським правом у Європі. Можливо, перший час українці і будуть звертати увагу на зміни, але з огляду на вузькопрофільність окремих товарів (як сир фета, наприклад) ажіотажу або істотних проблем очікувати не варто.

Як запевняють експерти, особливо на ціни цих продуктів зміни не вплинуть.

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