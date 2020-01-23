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23 січня • оновлено в 12:19
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Контракт закінчується: Коболєв пояснив, чи залишить посаду глави "Нафтогазу"

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Контракт глави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва закінчується у березні 2020 року. Якщо договір не продовжать – Коболєв залишить компанію.

"У мене контракт закінчується в кінці березня цього року. Якщо він не буде продовжений – це означає, що він закінчений", – повідомив Коболєв у коментарі журналісту Роману Кравцю у Twitter.

За його словами, продовження контракту перебуває у компетенції наглядової ради НАК.

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При цьому Коболєв не став коментувати можливий конфлікт із комерційним директором "Нафтогазу" Юрієм Вітренком.

Контракт глави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва закінчується у березні 2020 року

Контракт глави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва закінчується у березні 2020 року

Facebook Андрія Коболєва

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Особа
Андрій Коболєв
Місце
Україна
Тег
НАК "Нафтогаз"
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Если он не будет продлен – это означает, что он закончен". Ммм, а если контракт не продлят коболев подаст иск в суд на Нафтогаз? ну на 12 лярдов баксов. Он же безработный останется, значит Нафтогаз должен компенсировать ему упущенную прибыль. Или не?
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