Контракт закінчується: Коболєв пояснив, чи залишить посаду глави "Нафтогазу"

Контракт глави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва закінчується у березні 2020 року. Якщо договір не продовжать – Коболєв залишить компанію.

"У мене контракт закінчується в кінці березня цього року. Якщо він не буде продовжений – це означає, що він закінчений", – повідомив Коболєв у коментарі журналісту Роману Кравцю у Twitter.

За його словами, продовження контракту перебуває у компетенції наглядової ради НАК.

При цьому Коболєв не став коментувати можливий конфлікт із комерційним директором "Нафтогазу" Юрієм Вітренком.

Коболєв про те, коли може піти з Нафтогазу #Davos2020 pic.twitter.com/oiraHhWJBw – Roman Kravets (@RomanKravets) January 23, 2020

Контракт глави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва закінчується у березні 2020 року Facebook Андрія Коболєва

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У лютому 2019 року наглядова рада НАК "Нафтогаз України" запропонувала уряду продовжити контракт із головою правління компанії Андрієм Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.

28 лютого наглядова рада ухвалила рішення продовжити контракт із Коболєвим на три роки, починаючи з 1 січня 2019 року.

13 березня наглядова рада НАК ухвалила рішення рекомендувати Кабінету міністрів повторно призначити Коболєва головою правління компанії. Водночас рівень його заробітної плати становитиме 50% від місячного посадового окладу, встановленого чинним контрактом.

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