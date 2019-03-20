Кабмін хоче продовжити контракт із Коболєвим: "радикали" влаштували скандал

Чинний контракт із главою НАК "Нафтогаз-України" Андрієм Коболєвим вирішили продовжити ще на рік.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду в середу. Він також підкреслив, що перед главою НАК була поставлена низка принципових вимог. У відповідь на це представники Радикальної партії на чолі з їхнім лідером Олегом Ляшком пригрозили блокувати роботу уряду.

"Перше — повинні провести справжню реформу "Нафтогазу" — з 1 січня 2020-го відокремити оператора ГТС. Друге — забезпечити енергонезалежність — збільшити видобуток газу... Повинен бути видобуток не менше 18 млрд куб. м. щорічно, а не 15 млрд, як зараз. Третє — не платитимемо захмарні зарплати — мінімум удвічі менше нинішньої", — заявив прем'єр-міністр.

Він додав, що 15 березня уряд провів переговори з Наглядовою радою "Нафтогазу", де були озвучені розумні думки.

"Було прохання продовжити контракт із керівництвом. Ми прийшли до висновку, що у випадку дотримання трьох умов, нас це влаштовує. Сьогодні приймемо рішення про те, щоб продовжити контракт із правлінням "Нафтогазу" на 1 рік", — повідомив Гройсман.

Пізніше на засідання уряду прийшли представники Радикальної партії на чолі з їхнім лідером Олегом Ляшком і поставили ультиматум — контракт із Коболєвим не може бути продовжений. Відзначимо, що в зал зайшов Ляшко і почав кричати в мікрофон прем'єра.

У відповідь на це Гройсман встав і вимкнув мікрофон, відбулася словесна перепалка. Прем'єр назвав таку поведінку депутата меганекультурною.

Після цього Гройсман дав слово Ляшку, який озвучив вимогу не продовжувати контракт з Коболєвим і знизити ціну на газ.

На їхню вимогу, для початку Кабмін повинен вирішити проблеми з виплатами мільйонних премій керівництву НАК за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі.

При цьому сам Коболєв відзначав, що у нього немає особистого конфлікту з Гройсманом.

"Я не вважаю, що їх (розбіжностей. — Ред.) дуже багато, по-перше. По-друге, розбіжності між менеджментом і акціонером — це взагалі не новина в будь-якій країні світу. Це робоча ситуація", — повідомив Коболєв.

Андрій Коболєв

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 травня наглядова рада НАК "Нафтогаз України" прийняла рішення про виплату співробітникам компанії 46,3 млн доларів премій у зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражному суді — в суперечці з російським газовим монополістом "Газпромом" за транзитним контрактом.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав переглянути рішення про суму премій, назвавши це "перебільшенням", проте пізніше в Наглядовій раді "Нафтогазу" заявили, що не мають наміру переглядати це рішення.

У лютому 2019 року наглядова рада НАК "Нафтогаз України" запропонувала уряду продовжити контракт із головою правління компанії Андрієм Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.

28 лютого Наглядова рада прийняла рішення продовжити контракт із Коболєвим на три роки, починаючи з 1 січня 2019 року.

У результаті Гройсман заявив, що Кабінет міністрів не приймав жодних рішень про укладення нового контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України".

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