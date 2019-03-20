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Кабмін хоче продовжити контракт із Коболєвим: "радикали" влаштували скандал

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Чинний контракт із главою НАК "Нафтогаз-України" Андрієм Коболєвим вирішили продовжити ще на рік.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду в середу. Він також підкреслив, що перед главою НАК була поставлена низка принципових вимог. У відповідь на це представники Радикальної партії на чолі з їхнім лідером Олегом Ляшком пригрозили блокувати роботу уряду.

"Перше — повинні провести справжню реформу "Нафтогазу" — з 1 січня 2020-го відокремити оператора ГТС. Друге — забезпечити енергонезалежність — збільшити видобуток газу... Повинен бути видобуток не менше 18 млрд куб. м. щорічно, а не 15 млрд, як зараз. Третє — не платитимемо захмарні зарплати — мінімум удвічі менше нинішньої", — заявив прем'єр-міністр.

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Він додав, що 15 березня уряд провів переговори з Наглядовою радою "Нафтогазу", де були озвучені розумні думки.

"Було прохання продовжити контракт із керівництвом. Ми прийшли до висновку, що у випадку дотримання трьох умов, нас це влаштовує. Сьогодні приймемо рішення про те, щоб продовжити контракт із правлінням "Нафтогазу" на 1 рік", — повідомив Гройсман.

Пізніше на засідання уряду прийшли представники Радикальної партії на чолі з їхнім лідером Олегом Ляшком і поставили ультиматум — контракт із Коболєвим не може бути продовжений. Відзначимо, що в зал зайшов Ляшко і почав кричати в мікрофон прем'єра.

У відповідь на це Гройсман встав і вимкнув мікрофон, відбулася словесна перепалка. Прем'єр назвав таку поведінку депутата меганекультурною.

Після цього Гройсман дав слово Ляшку, який озвучив вимогу не продовжувати контракт з Коболєвим і знизити ціну на газ.

На їхню вимогу, для початку Кабмін повинен вирішити проблеми з виплатами мільйонних премій керівництву НАК за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі.

При цьому сам Коболєв відзначав, що у нього немає особистого конфлікту з Гройсманом.

"Я не вважаю, що їх (розбіжностей. — Ред.) дуже багато, по-перше. По-друге, розбіжності між менеджментом і акціонером — це взагалі не новина в будь-якій країні світу. Це робоча ситуація", — повідомив Коболєв.

Андрій Коболєв

Андрій Коболєв

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 травня наглядова рада НАК "Нафтогаз України" прийняла рішення про виплату співробітникам компанії 46,3 млн доларів премій у зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражному суді — в суперечці з російським газовим монополістом "Газпромом" за транзитним контрактом.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав переглянути рішення про суму премій, назвавши це "перебільшенням", проте пізніше в Наглядовій раді "Нафтогазу" заявили, що не мають наміру переглядати це рішення.

У лютому 2019 року наглядова рада НАК "Нафтогаз України" запропонувала уряду продовжити контракт із головою правління компанії Андрієм Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.

28 лютого Наглядова рада прийняла рішення продовжити контракт із Коболєвим на три роки, починаючи з 1 січня 2019 року.

У результаті Гройсман заявив, що Кабінет міністрів не приймав жодних рішень про укладення нового контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України".

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Тема
Стокгольмське рішення по газу
Особи
Володимир ГройсманАндрій КоболєвОлег Ляшко
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз"зарплата
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Чому ради-кали хочуть скинути Коболєва? 1. Тому що він нагнув Газпром, виграв суди, Газпром тепер винен Україні 4,6 млрд долл. 2. Тому що Коболєв енергійно встановлює прозорість та конкурентність на газовому ринку. Тобто перекриває можливості збагачення Фірташу. Це варте високої зарплати.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Костюк Олександр, А Украина хоть копейку уже получила от Газпрома? А он и топы НГ уже получили премии. А кто эти премии оплатит? Впрочем вопрос риторический.
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Dovbnia Victor
Dovbnia Victor
Ради какогоКала эти радикалы туда пришли во главе с Шлюшко Это радиКалы за чьи деньги радиКалы КАломойского или Путина
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Слава Гриценко! Гриценко в президенты! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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