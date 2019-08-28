Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Контракт із "Газпромом" не подовжать": Польща почала відмову від російського газу

Читати матеріал російською

Польська державна компанія PGNiG з 2022 року розраховує купувати в Сполучених Штатах великі обсяги скрапленого природного газу.

У Варшаві запевняють, що СПГ зі США на 20-30% дешевше, ніж трубопровідний газ російського монополіста "Газпрому", повідомляє "Комерсант".

Зокрема, заступник голови правління концерну PGNiG Мачей Вожняк допустив, що після 2022 року контракт з "Газпромом" подовжений не буде. Переговори про нову угоду до сих пір не починалися.

Новини
"Фінансування зброї для Путіна": у Європі виступили проти закупівель газу у Росії

При цьому Польща вже зараз знижує закупівлі російського газу. У 2018 року країна закупила 9,8 млрд кубометрів (падіння на 6,4%), в першому півріччі 2019 року – 4,3 млрд кубометрів (зниження на 28%).

За словами експертів, російський газ для Польщі є дорогим при нинішньому ринку.

Останній раз формула ціни для країни переглядалася у 2012 році, коли "Газпром" дав PGNiG знижку в 10%. Компанія загрузла в розпочатому у 2015 році арбітражі з "Газпромом", який поки так і не завершений.

СПГ зі США на 20-30% дешевше, ніж трубопровідний газ російського монополіста "Газпрому"

СПГ зі США на 20-30% дешевше, ніж трубопровідний газ російського монополіста "Газпрому"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Польща за підсумками першого кварталу 2019 року більш ніж на 1 млрд кубометрів скоротила імпорт газу з Російської Федерації.

Зокрема за відповідний період Польща імпортувала з Росії 1,79 млрд кубометрів газу.

За даними польської державної нафтогазової компанії PGNiG, це майже на 1,2 млрд кубометрів менше, ніж за аналогічний період 2018 року, коли було імпортовано 2,98 млрд кубометрів газу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Польща
Теги
Новини Росії газ Газпром
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Макарский Александр
Макарский Александр
Так потрибны поступать все друзи Сполученных штатов! Нерабы, берите пример со своих ясновельможных панов
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
an and
an and
Чего и следовало ожидать. Дальше будет еще веселее..по мере падения потребления газа в Европе, а это неизбежно..
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
an and, а там падение?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Вислоухие пшеков покусали
Показати коментар повністю
Відповісти
3
2

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...