"Контракт із "Газпромом" не подовжать": Польща почала відмову від російського газу

Польська державна компанія PGNiG з 2022 року розраховує купувати в Сполучених Штатах великі обсяги скрапленого природного газу.

У Варшаві запевняють, що СПГ зі США на 20-30% дешевше, ніж трубопровідний газ російського монополіста "Газпрому", повідомляє "Комерсант".

Зокрема, заступник голови правління концерну PGNiG Мачей Вожняк допустив, що після 2022 року контракт з "Газпромом" подовжений не буде. Переговори про нову угоду до сих пір не починалися.

При цьому Польща вже зараз знижує закупівлі російського газу. У 2018 року країна закупила 9,8 млрд кубометрів (падіння на 6,4%), в першому півріччі 2019 року – 4,3 млрд кубометрів (зниження на 28%).

За словами експертів, російський газ для Польщі є дорогим при нинішньому ринку.

Останній раз формула ціни для країни переглядалася у 2012 році, коли "Газпром" дав PGNiG знижку в 10%. Компанія загрузла в розпочатому у 2015 році арбітражі з "Газпромом", який поки так і не завершений.

СПГ зі США на 20-30% дешевше, ніж трубопровідний газ російського монополіста "Газпрому"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Польща за підсумками першого кварталу 2019 року більш ніж на 1 млрд кубометрів скоротила імпорт газу з Російської Федерації.

Зокрема за відповідний період Польща імпортувала з Росії 1,79 млрд кубометрів газу.

За даними польської державної нафтогазової компанії PGNiG, це майже на 1,2 млрд кубометрів менше, ніж за аналогічний період 2018 року, коли було імпортовано 2,98 млрд кубометрів газу.

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