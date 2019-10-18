"Завалили всі магазини": у Шустера розкрили схему контрабанди в Україні

Президент Асоціації виробників Олександр Громико розповів, як в Україні діє схема контрабанди.

Як приклад, в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" в п'ятницю, 18 жовтня, він навів ювелірну галузь.

"Величезні відомі мережі магазинів – там все контрабанда турецького золота і китайського. В Україні виробляють лише дрібне – перстні, наприклад. Видають від ФОП. Кожен магазин на окремому ФОП. Все стікається до центрального офісу", – поділився Громико.

Громико розкрив схему контрабанди в Україні

Аудиторії у відповідь запропонували висловити свою думку про контрабанду в Україні.

"Щоб боротися з нею, треба щоб все було легально – ПДВ сплачується, податки платяться. Ціни стануть вище поза всяким сумнівом, ви готові платити більше?" – звернувся до українців Шустер.

Результати опитування в студії показали, що 73% опитаних готові піти на це, щоб побороти чорний ринок в Україні.

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше СБУ викрила велику схему контрабанди брендового одягу.

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