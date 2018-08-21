"Контрабанда процвітає": головний податківець України потрапив під приціл ГПУ

Генпрокуратура почала збирати докази у справі проти виконувача обов'язків голови Державної фіскальної служби України Мирослава Продана.

Як заявив Генеральний прокурор Юрій Луценко в інтерв'ю "Українській правді" , відомство виявило величезні проблеми в роботі митників.

"Я кажу: сьогодні в країні процвітає контрабанда. Це факт? Володимир Борисович (Гройсман. - Ред.) каже: "Факт". Я пропоную такий-то метод боротьби, він каже: "Ні, я обираю інший". О'кей, ви прем'єр-міністр. При цьому я знаходжу раз по раз величезні проблеми в роботі митників", - повідомив він.

Луценко заявив, що непублічно закликав Гройсмана до зміни команди на українській митниці.

"Тепер я роблю у вас це публічно. Я вважаю, що в країні, в якій три роки немає керівника митної служби, не може бути порядку на митницях. Я вважаю, що якщо зараз призначили чергового виконувача обов'язків, то це нічого не вирішує. Бо того ж дня, коли його призначили, на його митниці виявили мільйони "контрабасу", - додав він.

Мирослав Продан

Генеральний прокурор заявив, що у нього є персональні претензії до Мирослава Продана і з цього приводу вже завели справу.

"Так, у мене є претензії до Продана. Поки я озвучую претензії до безлічі випадків з контрабанди, які допустили його підлеглі. Але зараз я працюю у справі, в якій у мене є претензії до нього персонально. Тієї миті, коли я отримаю достатню кількість доказів, зроблю процесуальне рішення. Кажу це раз і назавжди чесно - це не означає риття під Гройсмана", - зазначив Луценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці липня Гройсман заявив, що повністю задоволений тим, як виконує свою роботу в. о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан.

Нагадаємо також, що сьогодні, 21 серпня, працівники ГПУ повторно затримали екс-заступника голови правління ПАТ "Укргазвидобування", власника онлайн-видання Insider Олексія Тамразова.