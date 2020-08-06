Стало відомо, що українці масово змітали з полиць супермаркетів в карантин

В Україні на час посиленого карантину люди массово скуповували найнеобхідніше: харчі, що можна довго зберігати (крупи, макарони, сіль, цукор, олію), а також туалетний папір та антисептичні та гігієнічні засоби.

Про це сказано в матеріалі ВВС. Такі дані надали в супермаркетах АТБ та "Метро".

При цьому в останньому також до списку додали готові продукти або ж ті, що не треба довго готувати. Це ковбаси, сири, заморожені напівфабрикати (вареники, пельмені), сухі сніданки.

Після послаблення карантину українці стали рідше брати снеки, щоб перекусити на ходу, і частіше купувати продукти для того, щоб готувати вдома.

"Спостерігаємо декілька цікавих трендів попиту. Люди активно готують вдома, закуповуючи інгредієнти, однак при цьому продажі готових до споживання продуктів залишаються на високому рівні", – пояснила гендиректор "Метро" Тіно Цайске.

Про зростання попиту на товари для приготування їжі вдома кажуть і в АТБ. Втім, у "Метро" відзначили активізацію попиту на вино та міцний алкоголь.

За нинішнім середнім чеком та споживчим кошиком клієнтів у "Метро" зробили висновок: "люди намагаються робити стокові закупівлі у форматі "все під одним дахом", мінімізуючи таким чином кількість візитів до роздрібних операторів торгівлі з вузькою спеціалізацією".

Проте навіть у роздрібному АТБ кажуть, що магазини вважають місцем, де можливість заразитися коронавірусом є вищою. Тому покупці стали ходити магазини рідше, але скуповуватися на більші суми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після оголошення карантину в Україні в березні у низці супермаркетів і магазинів різних міст країни почали "змітати" товари.

Раніше стало відомо, чому в Україні ціни на продукти зростають. Виявилося, що це пов'язано з поганими погодними умовами і обмеженнями пов'язаними з карантином.