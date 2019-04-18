Конкурс зупинили: Гройсман заявив про корупційну змову навколо митниці

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що рішення Окружного адмінсуду Києва про призупинення конкурсу на посаду голови Державної митної служби було прийнято в результаті корупційних змов.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий", повідомляє "Укрінформ". "Я вважаю, що в результаті корупційних змов, на 100% я переконаний в цьому, з окремим представниками судової гілки влади суддя прийняв таке рішення зупинити процес публічного відбору керівника митниці", - сказав Гройсман.

На його думку, це сталося через те, що уряд вирішив змінити процес управління митницею, зробити її прозорою, електронною, побороти корупцію.

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Володимир Гройсман 112

"Уже є кандидати (на посаду голови. - Ред.), кілька з них мають хорошу репутацію. І коли контрабандний лобі побачив, що щось їх не влаштовує, вони пішли прикриватися рішенням суду", - сказав прем'єр-міністр.

Він запевнив, що не відступить від реформи митниці.

"Я закликаю народного депутата, який подав позов до суду, відкликати його. Думаю, що це було б абсолютно справедливо. Закликаю суддю ще раз проаналізувати підстави для призупинення проведення конкурсу. І хочу вам сказати, що я з цим рішенням не згоден. Ми знайдемо правові підставити для того, щоб продовжити реформу", - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про початок реформування Державної фіскальної служби. Таким чином, ДФС розділили на Державну податкову та Державну митну служби.

8 квітня в Україні стартував конкурс на керівників Державної податкової та Державної митної служб.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва заблокував конкурс на посаду голови державної митної служби, який раніше оголосив Кабінет міністрів.

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