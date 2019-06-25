Конкурс завершено: стало відомо, хто очолить митницю в Україні

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов стане главою нової Державної митної служби.

Про це він сам повідомив у вівторок, 25 червня, у Facebook. Нефьодов отримав схвальні відгуки комісії вищого корпусу державної служби на фінальному етапі конкурсу.

Як уточнили в прес-службі Міністерства фінансів України, він успішно пройшов останню співбесіду.

Максим Нефьодов bloginside.in.ua

У цілому, трійка фіналістів представила членам комісії свою програму розвитку митної служби в вигляді презентації, а потім кожен з претендентів відповідав на запитання представників бізнесу, народних депутатів, експертів і членів комісії.

Розповідаючи про свої пріоритети на посаді в ході співбесіди, Нефьодов відзначив, що має намір змінити керівництво тих митниць, "де є особливі проблеми".

"Я буду працювати над тим, щоб на території митниць не стояли всі правоохоронні органи, кожен із яких є слабкою ланкою", – пояснив він.

Facebook Максима Нефьодова

Нефьодов також вказав на необхідність співпраці з митницями інших країн, відкриття митних реєстрів.

"Як я побудував для себе роботу в Міністерстві економрозвитку? Звичайно, зустрічатися я з кожним представником бізнесу не можу, та й не хочу... Чому я відповідаю на мессенджі в Facebook? Не з марнославства, а щоб знали підлеглі, що кожен може мені написати, що якщо трапиться якась неприємність, до мене інформація ця дійде... Але має бути канал зворотного зв'язку", – сказав Нефьодов.

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

6 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про початок реформування Державної фіскальної служби. Таким чином, ГФС розділили на Державну податкову та Державну митну служби.

8 квітня в Україні стартував конкурс на керівників Державної податкової та Державної митної служб.

16 квітня в ЗМІ злили інформацію, що Нефьодов очолить Державну митну службу.

17 квітня Окружний адміністративний суд Києва заблокував конкурс на посаду голови державної митної служби, який раніше оголосив Кабінет міністрів. 24 квітня конкурс поновили.

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