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Конкурс завершено: стало відомо, хто очолить митницю в Україні

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Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов стане главою нової Державної митної служби.

Про це він сам повідомив у вівторок, 25 червня, у Facebook. Нефьодов отримав схвальні відгуки комісії вищого корпусу державної служби на фінальному етапі конкурсу.

Як уточнили в прес-службі Міністерства фінансів України, він успішно пройшов останню співбесіду.

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Максим Нефьодов

Максим Нефьодов

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У цілому, трійка фіналістів представила членам комісії свою програму розвитку митної служби в вигляді презентації, а потім кожен з претендентів відповідав на запитання представників бізнесу, народних депутатів, експертів і членів комісії.

Розповідаючи про свої пріоритети на посаді в ході співбесіди, Нефьодов відзначив, що має намір змінити керівництво тих митниць, "де є особливі проблеми".

"Я буду працювати над тим, щоб на території митниць не стояли всі правоохоронні органи, кожен із яких є слабкою ланкою", – пояснив він.

Конкурс завершено: стало відомо, хто очолить митницю в Україні

Facebook Максима Нефьодова

Нефьодов також вказав на необхідність співпраці з митницями інших країн, відкриття митних реєстрів.

"Як я побудував для себе роботу в Міністерстві економрозвитку? Звичайно, зустрічатися я з кожним представником бізнесу не можу, та й не хочу... Чому я відповідаю на мессенджі в Facebook? Не з марнославства, а щоб знали підлеглі, що кожен може мені написати, що якщо трапиться якась неприємність, до мене інформація ця дійде... Але має бути канал зворотного зв'язку", – сказав Нефьодов.

Новина оновлюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особа
Максим Нефьодов
Місце
Україна
Теги
УКРІНФОРММіністерство економічного розвитку і торгівліМіністерство фінансів
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