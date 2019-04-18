Конкурс на главу української митниці раптово заблокували: що вирішив суд

Окружний адміністративний суд Києва заблокував конкурс на посаду голови державної митної служби, який раніше оголосив Кабінет міністрів.

Як повідомляється на сайті "Судова влада", суд розглянув позов народного депутата від БПП Андрія Антонищака про призупинення дії розпорядження уряду про оголошення конкурсу. У середу, 17 квітня, він задовольнив заяву нардепа.

Крім цього, суд заборонив Комісії з питань вищого корпусу державної служби проводити конкурс на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України.

"Суд під час прийняття рішення про задоволення заяви щодо забезпечення позову виходив із того, що невжиття таких заходів, очевидно, може привести до того, що захист прав, свобод та інтересів заявника, на захист яких подається адміністративний позов, стане неможливим, або для їхнього відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат", — повідомляється на сайті.

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Також суд врахував те, що заявник посилався на норми закону, які, на його думку, були порушені під час прийняття та виконання розпорядження Уряду "Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Державної митної служби".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про початок реформування Державної фіскальної служби. Так, ДФС розділили на Державну податкову та Державну митну служби.

8 квітня в Україні стартував конкурс на керівників Державної податкової та Державної митної служб.

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