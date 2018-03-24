Конкурент Ryanair оголосив про знижки для українців

На тлі новини про те, що на український ринок зайшов ірландський лоукостер RyanAir, угорська авіакомпанія Wizz Air проводить розпродаж квитків до ряду міст Європи.

Так, придбати можливість перельоту за заниженою ціною на рейси, що здійснюються до кінця квітня, можна 24 і 25 березня. Про це йдеться на сайті авіакомпанії.

Подібні акції раніше проводилися, проте вони тривали один день. Знижки допускалися до 20% для власників клубної картки. Цього разу Wizz Air виділила п'ять напрямків.

Київ - Ларнака: квитки в обидві сторони обійдуться в 2851 грн на людину. Така вартість поширюється на початок квітня.

Київ - Копенгаген: 2263 гривень в середині квітня.

Київ -Будапешт: 2382 грн в обидві сторони.

Львів - Берлін: 2263 гривень. Львів - Гданськ: 1612 гривень.

Як повідомляв "Обозреватель", 23 березня керівництво аеропортів "Бориспіль" і "Львів" підписало договори з Ryanair. За словами президента України Петра Порошенка авіакомпанія відкриє 10 напрямків з Києва і 5 напрямків зі Львова. Також озвучена вартість найдешевших квитків.