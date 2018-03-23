Конгрес США схвалив збільшення фінансової допомоги Україні

Палата представників Конгресу США схвалила Консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 рік, в якому збільшено видатки на підтримку України.

Відповідний документ передбачає надання фінансової допомоги в сумі 620,7 млн доларів, повідомляє в Facebook посольство України в США.

Зокрема, витрати на українську оборону збільшені на 50 млн - до 200 млн доларів.

Дані кошти будуть направлені на фінансування конкретних проектів: підготовка військовослужбовців, надання військової техніки і спорядження, летального зброї оборонного характеру, іншого обладнання та послуг військового призначення, логістичне забезпечення, розвідувальна підтримка Збройних сил України.

По лінії Державного департаменту США пропонується виділити Україні 420,7 млн доларів, що на 10 млн перевищує торішню допомогу.

Закон про бюджетні асигнування на 2018 рік має бути схвалений Сенатом і підписаний президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, Конгрес США збирається виділити 250 млн доларів на боротьбу з російським впливом.

Як повідомляв "Обозреватель", крім фінансової допомоги, Україна в 2018 році чекає від США поставок летального зброї.