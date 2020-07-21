Конфлікт Зеленського і НБУ: Марченко прояснив, чи правдива інформація ЗМІ
У президента України Володимира Зеленського не було конфлікту з керівництвом Нацбанку. У них була дискусія, яку в ЗМІ назвали конфліктом.
Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".
"Я б не сказав, що був конфлікт. Не варто називати кожну дискусію, яка ведеться з Нацбанком, конфліктом. Іноді я теж був не дуже толерантним до керівництва Національного банку, але це не означає, що у нас був конфлікт. Ми спілкувалися постійно в рамках Ради фінстабільності. У нас багато було питань, які ми обговорювали досить жорстко. Були дискусії, на яких я неодноразово був присутній, і сказати, що там хтось чинив будь-який тиск, не можу", – сказав глава Мінфіну.
Марченко також додав, що з боку міжнародних партнерів звучало занепокоєння з приводу зміни голови НБУ.
"Було занепокоєння. І це зрозуміло. Сама його заява про політичний тиск не може не викликати занепокоєння наших партнерів. Зараз, коли новий керівник уже є, це занепокоєння повинно зникнути", – прокоментував міністр.
Марченко висловив надію, що призначення Кирила Шевченка головою НБУ допоможе заспокоїти як ринки, так і міжнародних партнерів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Яків Смолій 1 липня подав у відставку, написавши заяву "за власним бажанням". За його словами, протягом тривалого часу на НБУ здійснювався "систематичний політичний тиск".
Зі свого боку в НБУ заявили, що поважають рішення Смолія про відставку з поста глави регулятора і поділяють його застереження про "політичний тиск".
Член Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що не відчуває політичного тиску на центробанк, а заяву його голови про відставку вважає емоційною.
Згодом Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Смолія.
За інформацією ЗМІ, Смолій написав заяву про відставку після напруженої розмови із Зеленським, з яким у нього був конфлікт.
Верховна Рада в п'ятницю, 3 липня, відправила його у відставку.
Рада 16 липня призначила на посаду глави НБУ Кирила Шевченка.