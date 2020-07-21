Конфлікт Зеленського і НБУ: Марченко прояснив, чи правдива інформація ЗМІ

У президента України Володимира Зеленського не було конфлікту з керівництвом Нацбанку. У них була дискусія, яку в ЗМІ назвали конфліктом.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

"Я б не сказав, що був конфлікт. Не варто називати кожну дискусію, яка ведеться з Нацбанком, конфліктом. Іноді я теж був не дуже толерантним до керівництва Національного банку, але це не означає, що у нас був конфлікт. Ми спілкувалися постійно в рамках Ради фінстабільності. У нас багато було питань, які ми обговорювали досить жорстко. Були дискусії, на яких я неодноразово був присутній, і сказати, що там хтось чинив будь-який тиск, не можу", – сказав глава Мінфіну.

Марченко також додав, що з боку міжнародних партнерів звучало занепокоєння з приводу зміни голови НБУ.

"Було занепокоєння. І це зрозуміло. Сама його заява про політичний тиск не може не викликати занепокоєння наших партнерів. Зараз, коли новий керівник уже є, це занепокоєння повинно зникнути", – прокоментував міністр.

Марченко висловив надію, що призначення Кирила Шевченка головою НБУ допоможе заспокоїти як ринки, так і міжнародних партнерів.

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