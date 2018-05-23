Конфлікт між владою і "Нафтогазом" може бути торгом для реструктуризації – експерт

Адвокат, партнер юридичної фірми Berylstone, Денис Фетисов прокоментував заяву НАК "Нафтогаз України" про тиск, який чинить на газового монополіста міська влада Києва. На думку юриста, спроби Київради відмовитися від зобов'язань щодо погашення заборгованості за газ суперечить чинному законодавству, передає "Главком".

"Якщо ми прямо дивимося на закон, там чітко написано: правонаступник повинен взяти цілісний комплекс з боргами. Сама Київрада каже: ми приймемо якесь певне рішення від всіх фракцій про те, що ми це не будемо приймати. Але вони-то приймати можуть що завгодно, але є певні процедурні моменти, які фактично не відповідають закону", - заявив Фетисов.

У той же час, публічний тиск на НАК "Нафтогаз України" може бути інструментом торгу для реструктуризації боргів.

"Моя особиста думка, вони запускають певний важіль, яким говорять: ми, можливо, його приймемо з боргами, але давайте все владнаємо, реструктуруємо, для того щоб укласти договір. З їх боку, якщо говорити як управлінець, я їх розумію. Вони хочуть нову юрособу, чисте, без боргів, щоб воно працювало. Але закон трохи говорить інше в цьому плані", - підкреслив адвокат.

Постраждалою стороною в конфлікті КМДА і НАК "Нафтогаз України" можуть виявитися кияни, які вже зараз відчувають перебої у забезпеченні гарячою водою.

"Так, тут, насправді, найхворіше місце - це якраз ми, споживачі, кияни, які живуть в Києві, тому що практично страждаємо ми, тому що перебуваємо без гарячої води. Тобто, в першу чергу, страждає споживач. Щодо термінів, я думаю, нам це стане ясно вже в наступному місяці. У першому місяці літа ми дізнаємося, куди ця вся історія буде рухатися. Або це буде якесь досудове врегулювання, як я сказав, вони це все візьмуть і борг буде реструктуризований. Або, другий сценарій - вже в судовому порядку".

Як відомо, конфлікт між столичною владою і НАК "Нафтогаз України" розгорівся після того, як заступник міського голови - секретар Київради Володимир Прокопів на брифінгу заявив, що Київ не планує брати на КП "Київтеплоенерго" борги ПАТ "Київенерго". Прокопів додав, що сьогодні Київрада планує прийняти відповідну постанову, в якій буде зафіксовано відмову від прийому боргів.

Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв закликав "Нафтогаз" укласти договір на поставку газу з комунальним підприємством "Київтеплоенерго", вказавши на неможливість гарячого водопостачання мікрорайонам, які живляться від котелень "Київтеплоенерго" без такого договору.

У свою чергу "Нафтогаз України" поінформував, що згідно із законодавством, разом з передачею теплогенеруючого обладнання від одного суб'єкта до іншого, повинні передаватися і борги за газ, що утворилися в роботі цього обладнання раніше.

"Міська влада намагається переконати нас через тиск в публічному просторі (підписати договір з "Київтеплоенерго" без врегулювання ситуації з боргами "Київенерго"), але ми до цього непричетні - є закон, стаття 22 закону "Про теплопостачання", - відзначили в прес-службі "Нафтогазу України".

У НАК додали, що крім кредиторської заборгованості, "Київенерго" має передати "Київтеплоенерго" дебіторську заборгованість - таким чином, у комунального підприємства будуть джерела для погашення боргів перед "Нафтогазом України"