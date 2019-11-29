Конфісковують майно і саджають: як в Україні по-новому борються з боржниками за аліментами

В Україні за перше півріччя 2019 року було стягнуто 3,2 млрд грн боргів зі сплати аліментів. У злісних неплатників конфісковують майно або ж відправляють на примусові роботи, накладають адміністративні арешти і навіть позбавляють волі на певний термін.

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За перше півріччя 2019 року з українців стягнули 3,2 млрд грн боргів зі сплати аліментів.

Всього, за майже два роки дії закону, вдалося стягнути з аліментників понад 8 млрд гривень.

В Україні понад 10 тисяч жінок мають заборгованість зі сплати аліментів на дітей на сотні мільйонів гривень.

Експерти оцінюють результати дії закону як досить високі, але є проблеми.

Конфіскація цінного майна, арешти та громадські роботи

Як відомо, у 2018 році в Україні посилили покарання за несплату аліментів. Покарання у вигляді конфіскації майна або ж примусових громадських робіт можуть застосувати як до чоловіка, так і до жінки.

Так, наприклад, у поточному році у Києві Державна виконавча служба заарештувала у місцевого жителя яхту за невиплачені аліменти. Чоловік заборгував своєму сину близько 123 000 гривень. Крім того, за новим законом він має виплатити понад 60 000 штрафу (50% боргу) за несплату обов'язкових для дитини коштів.

Конфіскована яхта "Сегодня"

І це не найрозкішніший лот, який був заарештований через борги з аліментів. Так, у 2018 році Мін'юст виставив на торги люксовий автомобіль Ferrari 456 GT за 2,15 млн гривень, тоді як яхта киянина була оцінена у 433 тис. гривень.

Конфісковане авто СЕТАМ

В Кропивницькому виставили на торги автомобіль, що належить безвідповідальному батьку, який заборгував доньці 85 тис. гривень аліментів. А у Кривому Розі чоловік розплатився за частину боргу єдиною 2-кімнатною квартирою. І при цьому йому довелося влаштуватися на роботу, щоб виплатити ще 93 тис. гривень.

Таких історій за майже два роки дії закону зібралося чимало. Природно, що ті, хто не бажає розлучатися зі своїм рухомим і нерухомим майном, можуть його переписати на другу особу, але це не завжди допоможе порушнику закону ухилитися від виплат.

У разі, якщо у боржників немає майна або офіційного доходу, їх чекають примусові роботи терміном від 120 до 240 днів, залежно від суми боргу. Здебільшого їх забирають на громадські роботи міські комунальники, доручаючи вести прибирання територій.

Всіх аліментників влаштовують за офіційним договором і оплачують роботу з держбюджету. Але йдуть виплати не на руки, а на погашення боргу.

Зокрема в законі також прописані заборони на:

виїзд за межі країни;

право керувати транспортним засобом;

право на полювання;

реєстрацію майна.

Також тепер одному з батьків дитини, з ким вона проживає, для її вивезення за межі країни на період від одного місяця не потрібен дозвіл другого з батьків, якщо він не платив аліменти більш ніж 4 місяці.

У коментарі OBOZREVATEL працівниця адвокатської компанії "Кравець та Партнери" юристка Карина Василевська розповідає, що боржники часто можуть піти на хитрість, щоб ухилиться від сплати аліментів. Один із таких способів – виїзд за кордон.

"Таких людей можна притягнути до відповідальності, але хто цим займатиметься? Зараз у нас є актуальна справа, коли людина ухиляється від сплати, на неї відкривається кримінальне провадження, яке потім успішно закривається правоохоронцями. Постанова про його закриття взагалі ніяк не аргументована, що свідчить про те, що наші правоохоронці не хочуть займатися подібними справами", – розповіла адвокатка.

З іншого боку, з ухваленням закону стало більше механізмів, як стягнути оплату з неплатника, починаючи від конфіскації, закінчуючи не найприємнішими громадськими роботами.

Але ще цікавий момент з платниками аліментів, що офіційно працюють і намагаються занизити свої доходи з метою виплачувати мінімальну суму на утримання дитини.

"Що роблять наші платники? Вони домовляються з роботодавцем, переводяться на мінімальну заробітну плату, і виплачують у співвідношенні кількості дітей від відсотка своєї зарплати, що в підсумку становить близько 1000 гривень", – розповіла Василевська.

Довести, що насправді ця людина заробляє набагато більше, ніж офіційно заявляє, можливо, але це додаткові часові та грошові витрати.

"Така процедура реалізовується двома шляхами: перше – подача позовної заяви. Але доводити факт надання відповідачем неправдивої інформації доведеться самому заявнику. Тут важко довести шляхом доходів, які отримує платник аліментів, адже складно попросити відповідну довідку з роботи. Це може доводитися шляхом його витрат, тобто якщо купив він машину чи нерухомість, це вже свідчитиме про те, що його дохід явно вищий за мінімальну заробітну плату", – пояснює юрист.

"Друге, коли вже призначено розмір аліментів, але у вас є підстави для його перегляду у зв'язку з тим, що витрати на дитину збільшилися, наприклад, за станом здоров'я. У такому разі треба аргументувати причини підвищення виплат, а так само і те, що відповідач може платити цю суму", – додала Василевська.

Аліменти "Цензор.Нет"

Скільки грошей вдалося повернути

Як інформує Міністерство юстиції, за перше півріччя 2019 року в Україні було стягнуто 3,2 млрд грн боргів зі сплати аліментів. Всього за ініціативою програми "Чужих дітей не буває" було повернуто дітям понад 8,4 мільярда гривень боргу.

Звісно, кількість боржників залишається досить високою, і далеко не тільки серед чоловіків, а й серед жінок. Так, в Україні понад 10 тисяч жінок мають заборгованість зі сплати аліментів на дітей на загальну суму 626 млн 619 тис. 63 грн.

Наприклад, в Одеській області станом на 1 листопада нараховано понад 500 жінок, які не виплатили аліменти своїм дітям на суму 16 млн 722 тисячi гривень. У Кіровоградській області 549 жінок мають заборгованість, у більшості з них зараз багатотисячні борги.

У коментарі OBOZREVATEL юрист і ексглава управління юстиції Києва Станіслав Куценко розповів, що результати дії закону можна оцінити як високі. Якщо брати статистику всіх повернутих коштів, то майже половина з них була стягнута саме завдяки новим законам.

Аліменти "Факти"

"По Києву в 2019 році було стягнуто понад 358 млн гривень, і з них за дією закону більш ніж 150 млн гривень. Відповідно, це свідчить про те, що ті заборони, які видаються в рамках цього закону, є ефективними. Зокрема у Києві за минулий рік було видано понад 5400 заборон на керування транспортним засобом, або ж виїзду за кордон та інших, лідерами стали Деснянський і Дніпровський район", – повідомив Куценко.

Звісно, існують і певні проблеми, найчастіше вони пов'язані з тим, що боржників важко притягнути до громадських робіт.

"У 2019 році по Києву було внесено близько 1500 таких подань від виконавчої служби, а з них задоволено лише 200. Зараз на розгляді ще близько 600, ще по 700 відмовлено у розгляді. Причинами можуть бути неправильно оформлені документи, або ж, якщо це більш ранні періоди, судді вважали, що цей закон не може бути застосований до тих чи інших випадків", – пояснює юрист.

До того ж дуже складно якось простимулювати боржника, у якого немає свого майна, а сам він веде аморальний спосіб життя, каже Куценко. В такому разі єдиним покаранням залишається позбавлення волі. У Києві поки таких випадків не було, але такі подання є, далі все залежить від суду.

Насправді ж до арешту доходить вкрай рідко, що часто залежить від роботи правоохоронних органів і судів. Останній відомий випадок застосування такого покарання для неплатника аліментів трапився у Краматорську. Там за несплату боргу у розмірі 2290 гривень чоловіка засудили до 4-х місяців арешту, але тільки після того, як він ухилявся від виконання громадських робіт.

Аліменти

Суть закону

У 2018 році в Україні посилили покарання за несплату аліментів. Тим, хто ігнорував виконання батьківських обов'язків більше року, загрожують штрафи від 20 до 50% від суми боргу, їхні банківські рахунки заарештують.

Закон стосується навіть тих українців, які не платили аліменти і перебувають у місцях позбавлення волі. Так, їх за законом можуть зобов'язати виконувати громадські роботи, а зароблені гроші платити на дитину. Крім того, чиновники, що мінімум рік ухилялися від сплати аліментів, можуть втратити своє робоче місце. А боржники не мають права претендувати на роботу у держорганах.

Розмір аліментів станом на 2019 рік в Україні виглядає так:

Мінімальний розмір аліментів: до 6 років (849,50 гривень); від 6 до 18 років (1059 гривень).

Мінімальний рекомендований розмір аліментів: до 6 років (1699 гривень); від 6 до 18 років (2118 гривень).

Максимальний розмір аліментів: до 6 років (16990 гривень); від 6 до 18 років (21180 гривень).

Крім цього, закон дає можливість тому з батьків, з ким за рішенням суду проживає дитина з інвалідністю або тяжкохвора дитина, самостійно вирішити питання про тимчасовий виїзд дитини за межі України для лікування, навчання, відпочинку, якщо другий з батьків не платить аліменти щонайменше 3 місяці . Також це норма стосується і здорових дітей, якщо аліменти не платять щонайменше 4 місяці.

У разі вчинення повторного протягом року адміністративного правопорушення, пов'язаного з несплатою аліментів, порушнику загрожують громадські роботи терміном від 240 до 360 годин. Якщо порушник відмовляється від виконання таких робіт, то йому загрожує кримінальна відповідальність.

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