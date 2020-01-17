Кондиціонери за 28 млн: "Укрзалізниця" купила обладнання в 5 разів дорожче реальної ціни

Філія "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укзалізниця" купила в АТ "Завод Екватор" кондиціонери для пасажирських вагонів на загальну суму 28 млн 430 тисяч гривень.

Про це з посиланням на дані в системі "Прозорро" повідомляють журналісти проєкту "Наші гроші".

Передбачається, що до кінця 2020 року виробник поставить 19 комплектів покрівельної системи кондиціонування повітря з індивідуальним регулюванням температури в кожному купе. Вартість комплекту для одного вагона становила 1,5 млн грн.

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Йдеться про кондиціонери АВК-25. Вони мають продуктивність охолодження 30 кВт і обігріву в режимі теплового насоса 20 кВт.

Найдорожчим і найпотужнішим серед кондиціонерів, ціни яких є в інтернет-магазинах, є канальний інверторний Mitsubishi Heavy FDU250VS за 323 тис грн. У магазині він коштує в 5 разів дешевше, ніж купила "Укрзалізниця".

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Примітно, що єдиним конкурентом було харківське ТОВ "НВО "А.Т.О.Р." Володимира Морозова з продукцією того ж "Екватора", причому ніхто не знижував ціну під час аукціонів.

ТОВ "ЕЛПО Україна" вимагало від замовника розділити предмет закупівлі. За його словами, виробником кондиціонера є "Екватор", а пульта регулювання температури – "А.Т.О.Р". Фірма заявила, що замовник навмисне обмежив вільну прозору конкуренцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру замовила легковий автомобіль Toyota Camry в найдорожчій комплектації за 899 тисяч гривень.

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