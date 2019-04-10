Комунальна реформа: українцям приготували важливе нововведення з 1 травня

Новий закон "Про житлово-комунальні послуги", який набуває чинності в Україні з 1 травня, передбачає закріплення за багатоквартирними будинками керівників, які стануть посередниками між мешканцями і постачальниками послуг ЖКГ.

Детальніше про кербудів та їхні обов'язки розповів у ефірі ObozTV експерт з питань ЖКГ, кандидат юридичних наук Андрій Нікончук.

"Передбачається імплементація в систему взаємин нового суб'єкта, який називається керівником багатоквартирного будинком. Поки що наша держава перебуває на етапі підготовки цієї нової професії. В процесі підготовки люди проходять сертифікацію на рівні Міністерства регіонального розвитку та будівництва", — розповів експерт.

"Починаючи з 1 травня 2019 року в нашій державі з'явиться можливість для мешканців обирати собі керівників. Хочу звернути увагу, що їх іще критично не вистачає, але така можливість з'явиться. З'явиться і реєстр керівників — він має бути на сайті Мінрегіону, де люди шукатимуть контакти цих нових фахівців — кербудів", — пояснив він.

За словами Нікончука, керівник буде посередником між співвласниками багатоквартирного будинку і всіма операторами з надання тих чи інших житлово-комунальних послуг.

"Це послуги з опалення, водопостачання, електро- і газозабезпечення, вивезення та утилізації твердих побутових відходів, утримання будинків і прибудинкових територій", — перерахував він.

Експерт пояснив, що кандидатура на посаду кербуда затверджуватиметься на загальних зборах співвласників будинку.

Факти ICTV

"Ця людина є суб'єктом господарської діяльності — або одинак, або складова частина юридичної особи, в якій він працює. Він пропонує свої послуги в цьому посередництві, бере на себе всі клопоти і головний біль щодо спілкування з операторами з надання тих чи інших послуг, і бере за це певну суму коштів, яку він запропонує. Ціна буде предметом узгодження між ним і мешканцями", — додав Нікончук.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Київ, Одеса, Львів, Дніпро на сьогодні є лідерами за кількістю створених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

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