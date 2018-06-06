Комуналка, новий курс і бензин: що чекає на українців влітку

В Україні літо почалося з подорожчання квитків на потяги і рішення відстермінувати перегляд тарифу на газ. Наступні кілька місяців значних потрясінь чекати не варто. Курс долара традиційно знижується, ціни на нерухомість стримуватимуться падінням попиту, а сезонні продукти сповільнять зростання інфляції. В той же час у серпні можуть підвищити тариф на газ, що викличе чергову хвилю подорожчання комуналки. Крім того, в кінці літа можлива девальвація гривні і подорожчання нерухомості.

OBOZREVATEL зібрав головні прогнози про те, до чого варто готуватися українцям влітку.

Бензин може подорожчати на 1,5 грн/л

Україна імпортує 85% світлих нафтопродуктів. Тому подорожчання нафти на світових ринках неминуче призводить до зростання цін на українських автозаправних станціях (АЗС). На даний момент середня вартість дизеля - близько 28 грн, а бензину А-95 - 30 грн за літр. Протягом літа, як прогнозує експерт у сфері енергетики Юрій Корольчук, ціни додадуть близько 1-1,5 грн/л.

Українські АЗС заробляють в першу чергу на великих обсягах реалізації. А підвищення цін може призвести до того, що українці стануть економніше витрачати бензин або ж знайдуть, де дешевше. Тому навіть після появи економічних передумов подорожчання відбувається з великим запізненням і поступово.

Як уже писав OBOZREVATEL, ціни на нафту марки Brent в цьому році можуть досягти позначки у $90. Зростання цін прогнозують і в МВФ. За їхніми оцінками, є підстави для підвищення котирувань на 11,7%. Згідно з прогноз-аналітичною доповіддю, на ринок вплинуть розширення угоди ОПЕК про обмеження видобутку, геополітична ситуація на Близькому Сході, глобальне зростання світової економіки. У свою чергу подорожчання нафти призведе до зростання цін на нафтопродукти в Україні на 22-24%, повідомляється у прогнозі ICU.

Газове питання і поштовх для подорожчання комуналки

У червні Кабінет міністрів мав переглянути тариф на газ в Україні. Однак наприкінці травня уряд відтермінував рішення до серпня. МВФ наполягає на підвищенні чинного тарифу на 65%. Таке зростання може призвести до подорожчання гарячої води і опалення приблизно на 45%. І президент Петро Порошенко, і прем'єр Володимир Гройсман зазначають: Україні необхідно продовжити співпрацю з МВФ. А без вирішення газового питання черговий кредитний транш отримати не вдасться.

Головна причина подорожчання: ціни для українців прив'язані до вартості блакитного палива на німецькому хабі. Імпорт дорожчає, доводиться платити більше і українцям.

Міжнародні кредитори наполягають: для повноцінного функціонування ринку газу ціни мають бути на одному рівні. Доки "Нафтогаз" продає населенню блакитне паливо за цінами, які встановлює Кабмін, експортери не можуть зайти на ринок і конкурувати з монополістами (мова йде про постачання блакитного палива для населення).

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які сценарії підвищення тарифу Кабінет міністрів запропонував МВФ. Так, згідно з "м'яким" варіантом, ціни на газ можуть зрости тільки на той обсяг блакитного палива, який перевищує соціальну норму споживання. Тобто ті українці, які економно витрачають, могли б менше платити. Однак, як розповіло джерело в уряді, цей варіант експерти Фонду не підтримали.

Курс долара: зміцнення і знову девальвація

Влітку курс національної валюти може подолати психологічну позначку у 26 грн/$. Чимало аналітиків прогнозували таке зміцнення ще у травні. Однак цей рубіж досі залишається важливою позначкою. Більше того, як розповідає старший аналітик Forex Club Андрій Шевчишин, якщо долар опуститься нижче 26 грн, варто очікувати зміцнення нацвалюти до 25,5 грн/$.

Останні кілька років влітку долар в Україні дешевшає через зростання експортних виручок, невеликої активності з виплат кредитів, зниження імпорту. Однак цього року, якщо долар буде рости на світових ринках, наприклад, після рішення ФРС про зміну облікової ставки, ревальваційний тренд можуть компенсувати зовнішні чинники.

Навіть за позитивного сценарію девальвації не уникнути. В кінці літа - ближче до початку вересня американська валюта знову почне дорожчати. Причому з таким прогнозом погоджуються і опитані OBOZREVATEL аналітики, і банкіри, і навіть урядовці. Останні на кінець року заклали в бюджет курс гривні у 30,5 грн/$. Отже, влітку долар коливатиметься в межах 25,5 - 26,25 грн, а ближче до осені подолає позначку у 27 грн і продовжить зростання.

Квартири можуть подешевшати, але не всі

Мертвий сезон влітку настає на ринку нерухомості. Попит падає, в результаті з'являється можливість поторгуватися при виборі житла. Як пояснює ріелтор Ярослава Чапко, ця тенденція може в першу чергу торкнутися квартир у старих будинках і без ремонту. А ось у новобудовах чекати зниження цін на оренду не варто.

Після масового закриття банків чимало українців забрали вклади, а щоб гроші не з'їла інфляція - інвестували їх у покупку квартир в новобудовах. Надалі в таких квартирах роблять ремонт і здають їх в оренду. Щоправда, тільки за допомогою оренди окупитися квартира нескоро, однак дозволить зберегти накопичені кошти і щомісячно отримувати дохід. Якщо мова йде про однокімнатну квартиру, то квадратні метри з ремонтом і новими меблями можна здати в оренду за 7-9 тис. грн.

Як і на валютному ринку, в кінці серпня ринок нерухомості очікує черговий сплеск. У великі міста приїдуть студенти, попит на оренду зросте і у власників з'явиться можливість підвищувати ціни.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, як життя українців може змінитися влітку і які закони набувають чинності.