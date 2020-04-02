Кому заважає Верланов: економіст розкрив причини атак на податкову

Глава податкової Сергій Варланов стає об'єктом атак, бо заважає деяким представникам бізнесу робити надприбутки в умовах кризи.

Про це написав у себе на сторінці в Facebook економіст Олексій Кущ.

"Пост глави податкової зараз стає об'єктом атак з усіх боків, бо частина "бізнесу" розглядає зміну керівника як спосіб не виживання під час кризи, а як механізм заробітку надприбутків в період оного. Крім того, в будь-яку кризову епоху, все пізнається у порівнянні і загальноприйнятні критерії оцінки іноді дають збій", - підкреслив Кущ.

Сергій Верланов

За його словами, ключова помилка, яку може допустити влада – це посилення фіскалізації бізнесу в умовах кризи. Сьогодні є спроби змінити керівництва податкової служби, що призведе лише до скорочення надходжень до бюджету і збільшення питомої ваги тіньової економіки, вважає експерт.

"У нинішньому кадровому калейдоскопі часом дуже важко розібратися в істинних причинах звільнень/призначень: життєвий цикл міністра зараз як у мушки-дрозофіли. Для мене маркером є те, з чого починає той чи інший призначенець. Якщо з системних змін – надія є, якщо з кадрової перетасовки і проштовхуванні своїх людей на "хлібні" посади – є привід задуматися", - написав Кущ.

Економіст впевнений, що до роботи державних податкових органів завжди будуть питання, але основне завдання податкової в грамотному визначенні тих точок реального сектора економіки, які потребують допомоги і тих, які навпаки могли б допомогти в наповненні бюджету.

"Простими словами у пошуку фіскальних донорів і реципієнтів. До перших варто віднести підакцизні товари (крім електроенергії), виробники яких в нинішніх умовах можуть наростити податкові відрахування, а до останніх – малий і середній бізнес", - додав він, зазначивши, що в цьому плані, зусилля Верланова, як глави податкової, щодо посилення зборів акцизів і реформуванні адміністрування податку на додану вартість, необхідно підтримати на рівні уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку професора соціології Павла Кутуєво, Птак на главу податкової Сергія Верланова і главу митниці Максима Нефьодова з боку колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського носить провокаційний характер з метою поставити на їх місця "потрібних" людей.

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