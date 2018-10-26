Кому підвищать зарплати в Україні у 2019-му: названі чотири професії

У 2019 році в Україні очікується підвищення середньої зарплати — до 10,5 тис. грн. У перших лавах — медики, фінансисти, страховики та аграрії.

Як розповів у матеріалі OBOZREVATEL HR-експерт Олександр Білоус, бюджетники можуть розраховувати на зростання зарплат на 15%. Перш за все в результаті реформи первинної медицини пощастить терапевтам, педіатрам та сімейним лікарям. А от працівникам сфери освіти покращення матеріальних умов очікувати марно.

Істотно підвищать зарплати аграріям, страховикам і фінансистам — до 20%. "У нас стабільно за рік зарплати збільшуються на 20-26%. В окремих сферах зростання становить 15% (бюджетникам). Але те, що зарплати ростуть і дуже швидко, з цим не посперечаєшся", — зазначає Білоус.

Причиною зростання зарплат HR-фахівці називають небажання українців працювати за зарплати на рівні 7 тис. грн, оскільки за кордоном, зокрема у Польщі, можна отримувати значно більше за аналогічну працю. Великі міста вже відчувають дефіцит слюсарів, сантехніків, зварювальників, машиністів, кранівників. Водночас біржа праці заповнена безробітними юристами.

На думку експертів, зупинити трудову міграцію може підвищення зарплати до $ 500 (14 тис. грн), тоді в українців не буде сенсу їхати в Польщу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні найвищі "білі" зарплати у сфері авіатранспорту — понад 20 тис. грн, фінансових і страхових послуг — 16,2 тис. грн, а в IT — 14,4 тис. грн.