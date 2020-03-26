Кабмін зняв карантин із деяких підприємств: кому можна працювати

Кабінет міністрів України дозволив продовжити діяльність в умовах карантину сільськогосподарським підприємствам, ветеринарним клінікам і зоомагазинам.

Також заборона не поширюється на нерегулярні перевезення пасажирів орендованим автотранспортом на підприємства. Про це повідомив у Facebook заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький.

"Знімаються обмеження на пасажирські перевезення, які здійснюються з метою забезпечення суб'єктами господарювання власних виробничих потреб (за умови забезпечення водіїв та пасажирів на час таких перевезень засобами індивідуального захисту, а також за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів)", – написав він.

Кому можна працювати за карантину: список

Висоцький уточнив, що на засіданні уряду було ухвалено рішення, необхідні для стабільного функціонування підприємств, які є важливими з точки зору забезпечення продовольчої, економічної, стабільності держави (підприємств харчової промисловості і т.п.), а також для зниження ризиків і загрози поширення інфекційних хвороб серед с/г тварин.

Заборона на діяльність під час карантину не поширюється на:

оптову торгівлю харчовими продуктами;

продаж насіння і садивного матеріалу;

продаж пестицидів, добрив, агрохімікатів;

продаж кормів для тварин;

діяльність медичної та ветеринарної практики;

продаж ветеринарних препаратів.

Крім того, уряд дозволив перевозити не більше 10 пасажирів у салоні в громадському транспорті, при цьому повинен дотримуватися масковий режим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 березня Кабмін ухвалив рішення продовжити карантин в Україні ще на 30 днів – до 24 квітня.

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