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26 березня • оновлено в 07:16
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Кабмін зняв карантин із деяких підприємств: кому можна працювати

12.5т
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Кабінет міністрів України дозволив продовжити діяльність в умовах карантину сільськогосподарським підприємствам, ветеринарним клінікам і зоомагазинам.

Також заборона не поширюється на нерегулярні перевезення пасажирів орендованим автотранспортом на підприємства. Про це повідомив у Facebook заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький.

"Знімаються обмеження на пасажирські перевезення, які здійснюються з метою забезпечення суб'єктами господарювання власних виробничих потреб (за умови забезпечення водіїв та пасажирів на час таких перевезень засобами індивідуального захисту, а також за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів)", – написав він.

Кому можна працювати за карантину: список

Кому можна працювати за карантину: список

Висоцький уточнив, що на засіданні уряду було ухвалено рішення, необхідні для стабільного функціонування підприємств, які є важливими з точки зору забезпечення продовольчої, економічної, стабільності держави (підприємств харчової промисловості і т.п.), а також для зниження ризиків і загрози поширення інфекційних хвороб серед с/г тварин.

Заборона на діяльність під час карантину не поширюється на:

  • оптову торгівлю харчовими продуктами;

  • продаж насіння і садивного матеріалу;

  • продаж пестицидів, добрив, агрохімікатів;

  • продаж кормів для тварин;

  • діяльність медичної та ветеринарної практики;

  • продаж ветеринарних препаратів.

Крім того, уряд дозволив перевозити не більше 10 пасажирів у салоні в громадському транспорті, при цьому повинен дотримуватися масковий режим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 березня Кабмін ухвалив рішення продовжити карантин в Україні ще на 30 днів – до 24 квітня.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
карантин
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