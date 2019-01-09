Кому доведеться повернути субсидію до бюджету: як українці "хитрують" зі знижками

В Україні субсидії через зарплати в конвертах і недосконалий механізм перевірки отримують навіть ті сім'ї, які можуть дозволити собі дорогий автомобіль, квартиру вартістю кілька мільйонів гривень і телефон за 52 тис. грн.

Про те, за рахунок чого субсидіанти отримують "зайву" знижку і коли можуть змусити повернути гроші до бюджету — у матеріалі OBOZREVATEL.

Зарплати у конверті — субсидія з комуналкою

Проблема: відсутній ефективний спосіб непрямої оцінки доходів

Результат: субсидії отримують українці з зарплатами "у конвертах"

Кожен п'ятий українець оформлений на мінімалку. При цьому серед них, як заявили у Міністерстві соціальної політики, 84 тис. керівників підприємств. Про тіньові доходи українців із субсидіями також свідчать і результати перевірок. У Чернівцях, як заявили в місцевому органі соцзахисту, у сім'ї забрали субсидію через купівлю телефону. Мобілка коштувала "малозабезпеченій" сім'ї 52 тис. грн.

Субсидія в Україні

Серед сімей, які оформили субсидії і попросили допомогу у держави, є і ті, хто без копійки офіційних доходів купили собі автомобіль Mercedes-Benz за 700 тис. грн, розповідають у Мінсоці.

До речі, вирішення зазначеної проблеми вже є — посилення інституту соціального інспектора. Для цього необхідно не тільки збільшити кількість "ревізорів", але і відокремити їх функції від органів соцзахисту. Інакше виходить ситуація, за якої інспектори фактично перевіряють роботу свого ж відомства.

Причому під час перевірок треба використовувати ризик-орієнтований підхід. Пройтися по домівках мільйонів пільговиків неможливо. Однак визначити тих, хто теоретично міг збрехати в декларації, реально. Наприклад, якщо як дохід вказана мінімалка, але при цьому сім'я живе у власній великій квартирі або ж має кілька автомобілів, рахунок у банку тощо.

Субсидіанти у квартирах за мільйони

Проблема: під час призначення субсидії не враховується вартість нерухомості

Результат: знижку на комуналку отримують українці в елітних районах столиці

Хмарочос із власним парком, фітнес-центром та краєвидом на Дніпро. Квартири тут продаються за ціною від двох мільйонів гривень (і це за найменшу "одиначку" від забудовника). Якщо купувати "з рук", знадобиться приблизно $ 150 (близько 4,2 млн грн). І в цьому "найелітнішому житловому комплексі на Лівобережній" сім сімей оформили субсидії. Наразі знижки недійсні, однак власники житла за мільйони гривень вже отримували від держави по 6-7 тис. грн на оплату комунальних послуг.

Багатоповерхівка бізнес-класу на Печерську. Тут немає "зайвих". Найскромніші "одиначки" без ремонту продають по 2 млн грн, а за відремонтоване житло просять майже вдвічі більше. В середньому ціна у такому будинку коливається у межах $2 тис. за квадратний метр. Життя в такому будинку по кишені не всім. При цьому 11 сімей в елітному будинку отримували субсидію. Три з них досі користуються допомогою від держави.

Сонячні батареї на даху, дворівневі квартири, зарядки для електрокарів і гостьові парковки. Все це у 26-поверховому будинку в самому центрі столиці. Єдиний мінус вежі — ціни. Щоб заселитися в "голу одиначку" доведеться зібрати 1,5-2 млн грн. За квартиру з ремонтом доведеться заплатити приблизно в 1,4 рази більше. Ціни тут нижчі, ніж у вищеперелічених елітних ЖК, але і субсидіантів більше.

В елітному будинку допомогу від держави наразі отримують чотири сім'ї, всього субсидію оформили 17 квартир (у більшості з них знижки недійсні).

Незаконні субсидії можуть забрати

Згідно з чинною постановою, українці, які обдурили органи соцзахисту і отримали "зайву" субсидію, мають повернути її до бюджету.

За що можуть забрати субсидію:

борг за комуналку щонайменше за два місяці;

автомобіль не старший за 2010 рік випуску;

велика нерухомість: (квартира від 120 кв. м. і будинок від 200 кв. м);

брехня у декларації;

якщо у квартирі є працездатний, який ніде не працює і не перебуває на обліку в центрі зайнятості, не платить ЄСВ;

покупка на суму від 50 тис. грн.

До речі, кілька місяців тому в Кабміні дозволили скаржитися на сусідів, якщо здається, що вони незаконно отримують субсидії. Наразі підрозділи органів соцзахисту перевіряють близько 500 таких скарг. Дізнатися, хто отримує субсидію, а хто ні, можна за допомогою єдиного відкритого реєстру. У ньому можна перевірити будь-яку адресу і дізнатися, чи отримує субсидію, наприклад, сусід. А якщо при цьому сусід їздить на гарній машині, відпочиває за кордоном або ви знаєте про те, що він працює неоформлений, "настукати" можна за телефоном 0-800-50-20-57.

Щоправда, на практиці ж далеко не всі порушники добровільно повертають кошти. У реєстрі судових рішень є десятки позовів з боку органів соцзахисту, які намагаються повернути кошти до бюджету. Наприклад, житель Черкас, які зробив покупку на суму понад 50 тис. грн, не задекларував її та незаконно оформив субсидію, в результаті отримав "зайві" більше 6 тис. грн.

Однак суд щодо позовних вимог відмовив. Використану субсидію повертати не доведеться