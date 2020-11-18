Компромісний законопроєкт для підприємців буде напрацьований до п'ятниці, 20 листопада. Подавати його до парламенту можна буде наступного тижня після консультацій із ФОП.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час переговорів по відеозв'язку з президентом Володимиром Зеленським. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі Офісу президента (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця). Глава уряду також розповів про те, які зміни будуть внесені у документ.

Зокрема, йдеться про перегляд списку порушень, за які штрафуватимуть підприємців, і розміри санкцій.

Також уряд працює над тим, щоб вирішити питання з кешбеком, який, на думку представників бізнесу, соціально неприйнятний для країни. Шмигаль заявив про готовність на компроміс, щоб його відстрочити.

"Уся готівка, весь кеш, крім платників податків першої групи, мають дефіскалізуватися. Тобто це така комплексна позиція. Більшість бізнесу з цим погоджується. Бізнес це сприймає. Тому що якщо йде розрахунок готівкою, має бути відповідний фіскальний чек. Всі інші моменти, які могли б використовуватися, ми пропрацювали. Зокрема, в інтернет-торгівлі – фіскалізація тільки за готівку. Всі електронні РРО сьогодні доступні", – зазначив прем'єр.

Зі свого боку Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду розробити комплексну програму заходів для бізнесу.

"Вони включатимуть податкові послаблення, кредитні канікули за існуючими зобов'язаннями, можливості нових кредитів на пільгових умовах, секторальну підтримку бізнесу, який постраждав внаслідок карантину, програму підтримки людей, які через карантин втратили заробіток або були змушені припинити свою діяльність", – сказав глава держави.

Шмигаль уточнив, що плануються зміни в закон про захист прав споживачів. А саме, скасування норми про наявність чека як обов'язковий елемент для обміну або повернення товару покупцем.

Також уряд обговорить із бізнесменами можливі стимули на випадки введення карантину, будь-то обмеження на вихідні або більш жорсткі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді 16 листопада двічі не набрав голосів для ухвалення законопроєкт №4313-Д.

Документ передбачає відстрочку на 1 рік обов'язкового використання реєстраторів розрахункових операцій для ФОП.

За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, депутати не голосували спеціально, щоб розробити новий законопроєкт, який влаштує всіх підприємців.