Компромісний законопроєкт для підприємців буде напрацьований до п'ятниці, 20 листопада. Подавати його можна буде наступного тижня після консультацій з ФОП.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час переговорів по відеозв'язку з президентом Володимир Зеленський. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі Офісу президента (щоб подивитися його, доскролльте сторінку до кінця). Глава уряду також розповів про те, які зміни будуть до нього внесені.

Зокрема, йдеться про перегляд списку порушень, за які штрафуватимуть підприємців, і розміру санкцій.

Також уряд працює над тим, щоб вирішити питання з кешбеком, який, на думку представників бізнесу, соціально неприйнятний для країни.

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