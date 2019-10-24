Компенсація за Крим: Україна здобула нову міжнародну перемогу над Росією

У вівторок, 22 жовтня, Паризький Апеляційний суд відхилив заяву Російської Федерації, якою вона намагалася зупинити рішення про відшкодування "Сбербанком" Україні збитків за анексію Криму.
Про це повідомляє пресслужба українського "Ощадбанку". "Ще одна перемога над РФ в міжнародних судових інстанціях!" – сказано в повідомленні.
Відзначається, що основним аргументом Росії було те, що примусове виконання арбітражного рішення в країнах, які в меншій мірі захищають державний імунітет, ніж Франція, може нанести їй шкоду.
Росію "обламали" в міжнародному суді через Крим
"Російська Федерація в своїй заяві просила Паризький Апеляційний суд призупинити примусове виконання рішення арбітражу, щоб захиститися від будь-яких спроб його примусового виконання за кордоном. Тим самим фактично Росія визнала, що не має наміру виконувати це рішення", – відзначили в "Ощадбанку".
За результатами розгляду суддя відхилив заяву Росії. Він вирішив, що наведені аргументи є безпідставними та необґрунтованими.
Суд зазначив, що вимоги про призупинення примусового виконання рішення слід оцінювати виходячи з конкретних обставин справи і, відповідно, посилання на абстрактні або гіпотетичні підстави, які були наведені Росією, є неприпустимими.
"Наводячи абстрактні і безпідставні аргументи, Росія всіма силами намагається уникнути виконання арбітражного рішення і неправильно користується французькою судовою системою, що ще раз доводить, що Росія відмовляється виконувати власні міжнародні зобов'язання зараз або в майбутньому", – резюмували в "Ощадбанку".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Третейський суд в Гаазі зобов'язав Росію відшкодувати ряду українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема, мова йшла про суму в 159 млн доларів.
Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.
Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа. Зокрема, компанії "Аеробуд", "Крим Девелопмент", "Нива-тур", "УБК-Інвест", "Едельвейс-2000", ПП "Планета", "Пріватофіс", "Пріватленд", "Дан-Панорама", "Санаторій Енергетик", КУА "Фінансовий капітал" і КУА "Фінансовий вектор".
Апеляційний суд Києва в зв'язку з цим 12 вересня заарештував акції українських "дочок" російських банків за участю держави: "ВТБ", "Промінвестбанку" та "Сбербанку".
Однак це визначення було оскаржене у Верховному Суді 14 вересня.
2 жовтня Апеляційний суд Києва дозволив ексголові ПриватБанку Олександру Дубілету і ще 17 компаніям стягнути з Росії компенсацію за майно в Криму.
26 листопада "Ощадбанк" виграв у Міжнародному арбітражі у Російської Федерації $1,3 млрд компенсації збитків через анексії Криму.
Відповідне рішення ухвалив Арбітражний суд у Парижі. Сума вимог включає вартість втрати активів у Криму, вартість втрати бізнесу і відсотки, які будуть нараховані до фактичного отримання компенсації.
При цьому перший крок у суді "Ощадбанк" зробив в липні 2015 року. Тоді держбанк відправив офіційний лист в РФ із заявою про те, що з їх інвестиціями на півострові звертаються незаконно.
18 вересня 2019 року "Ощадбанк" отримав виконавчі документи для стягнення компенсації з Росії за завдані внаслідок анексії Криму збитки.
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