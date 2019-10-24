Компенсація за Крим: Україна здобула нову міжнародну перемогу над Росією

У вівторок, 22 жовтня, Паризький Апеляційний суд відхилив заяву Російської Федерації, якою вона намагалася зупинити рішення про відшкодування "Сбербанком" Україні збитків за анексію Криму.

Про це повідомляє пресслужба українського "Ощадбанку". "Ще одна перемога над РФ в міжнародних судових інстанціях!" – сказано в повідомленні.

Відзначається, що основним аргументом Росії було те, що примусове виконання арбітражного рішення в країнах, які в меншій мірі захищають державний імунітет, ніж Франція, може нанести їй шкоду.

Росію "обламали" в міжнародному суді через Крим

"Російська Федерація в своїй заяві просила Паризький Апеляційний суд призупинити примусове виконання рішення арбітражу, щоб захиститися від будь-яких спроб його примусового виконання за кордоном. Тим самим фактично Росія визнала, що не має наміру виконувати це рішення", – відзначили в "Ощадбанку".

За результатами розгляду суддя відхилив заяву Росії. Він вирішив, що наведені аргументи є безпідставними та необґрунтованими.

Суд зазначив, що вимоги про призупинення примусового виконання рішення слід оцінювати виходячи з конкретних обставин справи і, відповідно, посилання на абстрактні або гіпотетичні підстави, які були наведені Росією, є неприпустимими.

"Наводячи абстрактні і безпідставні аргументи, Росія всіма силами намагається уникнути виконання арбітражного рішення і неправильно користується французькою судовою системою, що ще раз доводить, що Росія відмовляється виконувати власні міжнародні зобов'язання зараз або в майбутньому", – резюмували в "Ощадбанку".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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