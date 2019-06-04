Кампанію Зеленського фінансували "друзі" Януковича: сплив скандальний зв'язок

Серед спонсорів передвиборчої кампанії президента Володимира Зеленського виявили двох людей, пов'язаних із сином екс-президента України Віктора Януковича Олександром.

Як зазначено у матеріалі The Babel, йдеться про соціолога Ігоря Дементьєва та бізнесмена Андрія Савченка.

"Ігор Дементьєв працював на "сім'ю" колишнього президента, а Андрій Савченко досі веде спільний бізнес із Олександром Януковичем", — повідомляє видання.

Зазначається, що Дементьєв перерахував до виборчого фонду Зеленського 140 тис. гривень.

Дементьєв вперше з'явився в українському медіа-просторі у 1999 році. Тоді на виборах мера Києва він як президент соціологічного "Фонду свободи" завищував рейтинг Григорія Суркіса.

У 2012 році Дементьєв допоміг Сергію Арбузову стати першим віце-прем'єром в уряді Миколи Азарова. Арбузов тоді очолював Нацбанк України, а Дементьєв називався виконавчим директором німецького Центру міжкультурної співпраці та комунікації. Ця організація визнала Арбузова найкращим державним банкіром у Східній Європі. Пізніше журналісти з'ясували, що фонд фіктивний, але саме на цьому "визнання" Арбузов побудував свою рекламну кампанію і створив собі образ молодого і перспективного держслужбовця.

"Цим зв'язок Дементьєва із "сім'єю" Януковича не обмежується. Восени 2014 року Дементьєв став першим заступником голови правління Всеукраїнського банку розвитку, який належав Олександру Януковичу. Головою правління банку була Валентина Арбузова — мати колишнього глави НБУ. У 2015 році банк ліквідували", — зазначено у матеріалі.

Компанію Зеленського фінансували "друзі" Януковича

Другого великого донора Володимира Зеленського звуть Андрій Савченко. Він зробив одне з найщедріших пожертвувань на кампанію Зеленського — 1,5 мільйона гривень.

Савченко родом із Росії, отримав українське громадянство у 2002 році. Бізнесмен є власником або засновником восьми компаній. Його бізнес-партнери — Олександр Янукович і чиновник, якого підозрюють у державній зраді.

За даними видання, разом із Януковичем він володіє підприємством із обслуговування та ремонту автомобілів МПП "Десна — Н". Воно зареєстроване у Київській області і досі приносить гроші своїм власникам.

Крім того, у 2004 році Андрій Савченко заснував у Криму готельне підприємство "Акватика-інвест". За даними державного реєстру юридичних осіб, Савченко досі володіє частиною бізнесу. Партнер Савченка в цьому бізнесі — колишній депутат Севастопольської міськради Сергій Гоголинський. У 2014 році він голосував за проведення "референдуму" про приєднання Криму до Росії; він підозрюється у державній зраді. Підприємство перебуває під санкціями, оскільки після анексії півострова власники просто перереєстрували його у Федеральній податковій службі РФ.

Інформацію прокоментували у штабі партії "Слуга народу". Там відповіли, що пожертвування приймала бухгалтерія, у якої не було можливості скрупульозно перевірити всіх донорів.

"Якби там були одіозні імена, ми б відреагували", — заявила прес-секретар партії Тетяна Циба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у другому турі виборів президента України Петро Порошенко та Володимир Зеленський відзвітували про витрати на виборчу кампанію у розмірі 150 млн грн.

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