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18 вересня • оновлено в 22:58
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Компанія Коломойського поверне НБУ частину боргу "ПриватБанку": у чому суть

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Компанія "Арлан" бізнесмена Ігоря Коломойського виступила ініціатором укладення мирової угоди і погасить частину боргу "ПриватБанку" перед НБУ.

Як повідомили в прес-службі Нацбанку, ТОВ "Арлан" прийняло на себе зобов'язання погасити заборгованість "Привату" за кредитом рефінансування в сумі, яка дорівнює ринковій вартості іпотечного майна, на яке НБУ звертав стягнення в цьому судовому процесі.

У травні 2018 року НБУ подав до Господарського суду Дніпропетровської позовну заяву про звернення стягнення на нерухоме майно, що належить ТОВ "Арлан". Це майно було передано в іпотеку в якості забезпечення зобов'язань АТ КБ "Приватбанк" за кредитом рефінансування.

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Ілюстрація

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку вересня вже була подібна ситуація - Нікопольський завод феросплавів, що входить в структуру бізнесу Коломойського, достроково виплатив борг за кредитами, які через "Приват" взяв у Нацбанку.

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Особа
Ігор Коломойський
Місце
Україна
Теги
ПриватБанк національний банк України
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