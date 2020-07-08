Компанія Коломойського отримала $2 млн пільгових кредитів в США - ЗМІ

Американська компанія Optima 777, яка фігурує в позові ПриватБанку до екс-власників банку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова щодо відмивання грошей, отримала в США пільгових кредитів на щонайменше $2 млн.

Про це повідомляє Bloomberg. Зазначається, що мова йде про допомогу в рамках Програми захисту зарплат (Paycheck Protection Program). Такі кредити призначені для того, щоб малий бізнес міг продовжувати платити зарплати співробітникам в часи коронакризи.

Загальний обсяг програми – $669 млрд. Перелік одержувачів пільгових кредитів публікує федеральна влада США. Сам Коломойський від коментарів відмовився.

Компанія Optima 777, яка є співвласником готелю Westin в Клівленді (штат Огайо), отримала від $2 до $5 млн, щоб зберегти 240 співробітників. В опублікованих документах точні суми кредитів не вказані. В Optima 777 не відповіли на запит агентства про коментар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні 2019 року ПриватБанк подав позов до Канцелярського суду штату Делавер (Delaware Chancery Court, США) проти Коломойського, а також компаній, які з ним пов'язані. Серед відповідачів є також другий найбільший екс-власник банку Геннадій Боголюбов і їхні інвестиційні компанії. Звинувачення стосуються можливого відмивання мільярдів доларів через Делаверські shell-компанії, які купували підприємства і комерційну нерухомість у США.

В жовтні того ж року Канцлерський суд штату Делавер ухвалив низку гучних рішень за позовом проти бізнесменів, яких разом із їхніми партнерами запідозрили у створенні "злочинної мережі" і заволодінні активами на суму понад 674 млн доларів.

Поруч із Коломойським і Боголюбовим шахрайство приписують ще трьом "агентам" злочинної схеми – Мордехаю Корфу (Mordechai Korf), Хаїму Шохету (Chaim Schochet) і Уріелю Цві Лаберу (Uriel Tzvi Laber), а також 20 компаніям, зареєстрованим у штаті Делавер.

Згодом стало відомо, що справа з відмивання грошей екс-власниками ПриватБанку у США може стати наймасштабнішою у світовій історії.