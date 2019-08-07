Компанія друга Кубіва провозить потоки контрабанди в Україну: розкрито схему

Міжнародний поштовий оператор Meest Express, який належить другу віце прем'єр-міністра Степана Кубіва, за допомоги "лояльності" митниці і силовиків провозить в Україну контрабандну продукцію без сплати податків.

Про це сказано в розслідуванні журналіста Євгена Плінського. Він провів відповідний експеримент і спробував відправити кілька посилок з Європи в Україну через Meest Express (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Останнім часом в Україні безперешкодно можна ввести за допомогою Meest Express заборонені до пересилання дорогі товари без сплати податків і зборів. З трьох різних міст Європи я попросив друзів відправити три посилки з алкоголем і дорогим телефоном всередині. Телефон і вино відправили з Італії, а дві посилки з віскі – з Іспанії. Всі три посилки вирушили до мене без проблем на митниці, чим повністю підтвердили озвучену вище теорію", – заявив Плінський.

Meest Express викрили в контрабандної схеми скріншот

За його словами, кур'єр повинен разом з посилкою прийняти податкову декларацію, але представник Meest Express цього не зробив. Він послався на той факт, що йому нібито навіть не можна відкривати посилку і в супровідних документах про декларацію нічого не вказано.

За словами кур'єра, він вже давно возить такі посилки і ніколи не потрібні були податкові декларації на них. Автор ролика робить висновок, що таким чином можна говорити про лояльність митних органів та силовиків до діяльності Meest Express.

"Виявляється, останні кілька років українська митниця стала дуже лояльна до перевірок перевезених Meest Express вантажів. Причина проста, неймовірний кар'єрний злет (першого віце прем'єр-міністра. - Ред.) Степана Кубіва, друга власника Meest Express Ростислава Кисіля", – підсумував журналіст.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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