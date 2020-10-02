Компанія "95 Кварталу" продовжує працювати у Росії

Російська компанія "Грін Філмс", співзасновником якої до весни 2019 року був президент Володимир Зеленський, продовжує працювати в Росії.

"Радіо Свобода" проаналізувало фінансову звітність компанії за 2019 рік і виявило, що їй вдалося скоротити збитки на 32%. У компанії також зазначили, що не ухвалювали рішення про припинення або скорочення діяльності.

Керівник "Грін Філмс" заявив, що компанія навпаки "вживає заходів для збільшення об'ємів продажів і зниження собівартості". Зокрема, він вказує, що вони вже кілька років поспіль працюють собі в збиток, витрачаючи більше, ніж заробляють. Але у 2019 році, попри майже 50% скорочення доходів в цілому, та зокрема, й від надання прав на використання кінофільмів, "Грин Филмс" вдалося зменшити збитки на третину порівняно з минулим роком, до майже 5 млн рублів (близько 1,7 млн грн).

"Зниження виручки обумовлено тим, що основна частина прав на використання АВП (аудіовізуальної продукції. – Ред.) припадає на перші місяці прокату фільму в кінотеатрах, а в наступні періоди дохід від використання фільмів знижується", – сказано в звіті.

Водночас, зі звітності випливає, що зменшити збитки компанії здебільшого вдалося через скорочення адміністративних витрат – зокрема, оплати праці й видатків на оренду приміщень.

Також у "Грін Філмс" прозвітували про зменшення боргового навантаження за 2019 рік на 12%, до понад 170 млн рублів (або майже 58 млн грн).

"Це може свідчити про те, що у компанії не збираються згортати діяльність, а навпаки, дотримуються обіцянок перед кредиторами, щоб продовжувати роботу", – відзначає видання.

"Грін Філмс" володіє нематеріальними активами, вартістю майже 137,2 млн рублів (майже 47 мільйонів гривень). Це права на аудіовізуальні твори:

"8 новых свиданий",

"8 первых свиданий",

"8 лучших свиданий",

"Мамочки",

"Между нами девочками",

"Папаши",

"Петля Нестерова",

"Ржевский против Наполеона",

"Служебный роман. Наше время",

"Я буду рядом",

сценарій "The Replacement".

Також "Грін Філмс" повернула Міністерству культури Росії 35 мільйонів рублів (майже 12 млн гривень) на виробництво фільму "Вниз", а також відсотки за користування коштами федерального бюджету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку 2019 року "Схеми" з’ясували, що Володимир Зеленський і його бізнес-партнери мають компанії у Росії, попри запевнення тоді ще кандидата у президенти, що закрили бізнес у 2014 році. Журналісти знайшли три російські фірми, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм: "Вайсберг Пікчерс", "Платінумфільм" і "Грін Філмс".

Засновник усіх трьох компаній – зареєстрована на Кіпрі Green Family Ltd, кінцевим бенефіціаром якої був вказаний Зеленський і його партнери по "Кварталу 95".

Однак згодом президент заявив, що інформація про роботу його підприємств в Росії — це неправда. Потім Зеленський все таки все визнав і вибачився перед журналістами.

Пізніше з'ясувалося, що актор отримує кошти з РФ лише у вигляді роялті (ліцензійної винагороди за використання авторських прав).

У березні Зеленський позбувся частки у російському кінобізнесі на користь Андрія Яковлєва – автора "Студії Квартал-95". Він вийшов із кіпрської компанії-засновниці ООО "Грін Філмс" Green Family LTD.

Як з’ясувалося, компанія "Грін Філмс" не лише працює в Москві, але й успішно пройшла відбір у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії та отримала 35 мільйонів рублів (майже 12 млн гривень) на фінансування фільму-трилера "Вниз".

У липні 2019 року "Грін Філмс" повернула отримані з бюджету РФ гроші на фінансування фільму "Вниз".