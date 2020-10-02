Компанія "95 Кварталу" продовжує працювати у Росії

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
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  • "Грін Філмс" за рік роботи в Росії скоротила збитки на 32%

  • Ця компанія стала причиною гучного скандалу на початку президентства Зеленського

  • "Грін Філмс" володіє правами на 8 фільмів в Росії

Компанія '95 Кварталу' продовжує працювати у Росії

Російська компанія "Грін Філмс", співзасновником якої до весни 2019 року був президент Володимир Зеленський, продовжує працювати в Росії.

"Радіо Свобода" проаналізувало фінансову звітність компанії за 2019 рік і виявило, що їй вдалося скоротити збитки на 32%. У компанії також зазначили, що не ухвалювали рішення про припинення або скорочення діяльності.

Керівник "Грін Філмс" заявив, що компанія навпаки "вживає заходів для збільшення об'ємів продажів і зниження собівартості". Зокрема, він вказує, що вони вже кілька років поспіль працюють собі в збиток, витрачаючи більше, ніж заробляють. Але у 2019 році, попри майже 50% скорочення доходів в цілому, та зокрема, й від надання прав на використання кінофільмів, "Грин Филмс" вдалося зменшити збитки на третину порівняно з минулим роком, до майже 5 млн рублів (близько 1,7 млн грн).

"Зниження виручки обумовлено тим, що основна частина прав на використання АВП (аудіовізуальної продукції. – Ред.) припадає на перші місяці прокату фільму в кінотеатрах, а в наступні періоди дохід від використання фільмів знижується", – сказано в звіті.

Водночас, зі звітності випливає, що зменшити збитки компанії здебільшого вдалося через скорочення адміністративних витрат – зокрема, оплати праці й видатків на оренду приміщень.

Також у "Грін Філмс" прозвітували про зменшення боргового навантаження за 2019 рік на 12%, до понад 170 млн рублів (або майже 58 млн грн).

"Це може свідчити про те, що у компанії не збираються згортати діяльність, а навпаки, дотримуються обіцянок перед кредиторами, щоб продовжувати роботу", – відзначає видання.

"Грін Філмс" володіє нематеріальними активами, вартістю майже 137,2 млн рублів (майже 47 мільйонів гривень). Це права на аудіовізуальні твори:

  • "8 новых свиданий",

  • "8 первых свиданий",

  • "8 лучших свиданий",

  • "Мамочки",

  • "Между нами девочками",

  • "Папаши",

  • "Петля Нестерова",

  • "Ржевский против Наполеона",

  • "Служебный роман. Наше время",

  • "Я буду рядом",

  • сценарій "The Replacement".

Також "Грін Філмс" повернула Міністерству культури Росії 35 мільйонів рублів (майже 12 млн гривень) на виробництво фільму "Вниз", а також відсотки за користування коштами федерального бюджету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку 2019 року "Схеми" з’ясували, що Володимир Зеленський і його бізнес-партнери мають компанії у Росії, попри запевнення тоді ще кандидата у президенти, що закрили бізнес у 2014 році. Журналісти знайшли три російські фірми, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм: "Вайсберг Пікчерс", "Платінумфільм" і "Грін Філмс".

Засновник усіх трьох компаній – зареєстрована на Кіпрі Green Family Ltd, кінцевим бенефіціаром якої був вказаний Зеленський і його партнери по "Кварталу 95".

Однак згодом президент заявив, що інформація про роботу його підприємств в Росії — це неправда. Потім Зеленський все таки все визнав і вибачився перед журналістами.

Пізніше з'ясувалося, що актор отримує кошти з РФ лише у вигляді роялті (ліцензійної винагороди за використання авторських прав).

У березні Зеленський позбувся частки у російському кінобізнесі на користь Андрія Яковлєва – автора "Студії Квартал-95". Він вийшов із кіпрської компанії-засновниці ООО "Грін Філмс" Green Family LTD.

Як з’ясувалося, компанія "Грін Філмс" не лише працює в Москві, але й успішно пройшла відбір у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії та отримала 35 мільйонів рублів (майже 12 млн гривень) на фінансування фільму-трилера "Вниз".

У липні 2019 року "Грін Філмс" повернула отримані з бюджету РФ гроші на фінансування фільму "Вниз".

РосіяКвартал 95 Володимир Зеленський