За січень-лютий 2020 року Державний бюджет України отримав на 17.2 млрд грн менше плану.

Про це на своїй сторінці Facebook заявив економіст Володимир Компанієць. За його підрахунками, цьогоріч план надходжень до Бюджету виконано лише на 87,68%, тоді як за той же період 2019 року цей показник становив 99%.

Крім того, економіст навів основні результати роботи економіки України та бюджетні надходження за лютий 2020 року.

Від початку року Державний бюджет України отримав на 17.2 млрд грн менше плану Интерфакс Украина

Новини Економіст прокоментував роботу уряду України

"Невиконання плану надходжень в Державний бюджет склало 3,5 млрд грн, або -4,67% до плану, зібрали 71,7 млрд грн при плані 75,2 млрд грн", – наголосив Компанієць.

Не виконала план надходжень і митниця. Як зазначив економіст, зібрано 22,6 млрд грн при плані в 28,9 млрд грн. Податкова перевиконала план на 7,13%, завдяки продовженню блокування відшкодування ПДВ.

"Надходження в місцеві бюджети склали 26 млрд грн при плані 24,9 млрд грн, це +4,46% до плану. ЄСВ зібрано 23,5 млрд грн, це лише на 2,6 млрд грн більше, ніж рік тому або +12,28%", – додав Компанієць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні дев'ять місяців поспіль падає промисловість. За даними економіста, індекс промислової продукції в січні 2020-го порівняно з цим же місяцем 2019 склав мінус 5,1%.

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