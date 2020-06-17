Комітет Ради не підтримав програму дій уряду: названо причину

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку не рекомендував парламенту ухвалити доопрацьовану програму дій уряду.

Про це стало відомо OBOZREVATEL з власних джерел. Комітет рекомендував нардепам визначитися з програмою шляхом голосування.

Так, за ухвалення програми проголосували 5 членів комітету, 4 – проти і 4 – утрималися. Таким чином голосів не вистачило, щоб рекомендувати ВР ухвалити доопрацьовану програму дій уряду.

Тепер доля уряду вирішуватиметься в сесійному залі, і якщо програму не ухвалять, то уряд не отримає імунітет.

Відзначається, що депутати висловлювали претензії як до самої програми, так і до уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня Кабмін опублікував доопрацьовану програму дій уряду зі стимулювання економіки України.

Ключові напрямки Програми стимулювання