Комітет Ради не підтримав програму дій уряду: названо причину
Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку не рекомендував парламенту ухвалити доопрацьовану програму дій уряду.
Про це стало відомо OBOZREVATEL з власних джерел. Комітет рекомендував нардепам визначитися з програмою шляхом голосування.
Так, за ухвалення програми проголосували 5 членів комітету, 4 – проти і 4 – утрималися. Таким чином голосів не вистачило, щоб рекомендувати ВР ухвалити доопрацьовану програму дій уряду.
Тепер доля уряду вирішуватиметься в сесійному залі, і якщо програму не ухвалять, то уряд не отримає імунітет.
Відзначається, що депутати висловлювали претензії як до самої програми, так і до уряду.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня Кабмін опублікував доопрацьовану програму дій уряду зі стимулювання економіки України.
Ключові напрямки Програми стимулювання
Забезпечення адаптивного карантину.
Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу.
Забезпечення зайнятості та державних замовлень.
“Регуляторна гільйотина”.
Оптимізація податкового навантаження та адміністрування.
Перезапуск промислового сектору.
Вихід з енергетичної кризи та розвиток енергетичного сектору.
Реформування транспорту та інфраструктури.
Розвиток міжнародної торгівлі.
Цифрова трансформація та розвиток IT сектору.