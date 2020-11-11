Комбінат Ілліча в Маріуполі знизив шкідливі викиди в рази, – міністр екології

Одним з лідерів по зниженню шкоди для навколишнього середовищав Україні наразі є Комбінат імені Ілліча в Маріуполі, (принадлежит Группе Метинвест - Ред.). Встановлені там за кошти підприємства підфакельнідатчики фіксують зниження шкідливих викидів в повітря в рази. Про це в інтерв'ю виданню "Фокус" заявив міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський, коментуючи перспективи створення дієвої системи моніторингу якості повітря за міжнародними стандартами.

"У Маріуполі на комбінаті імені Ілліча є підфакельні датчики, підключені до корпоративної системи. Я бачив дані цих датчиків, вони показують зменшення викидів з 500 до 20 одиниць дрібнодисперсного пилу після реконструкції системи пилеочищення. Хочемо, щоб такі датчики були на всіх підприємствах, працюємо над тим, щоб об'єднувати їх в один реєстр викидів та переносозабруднювачів, як це робиться в європейській практиці", – заявив міністр.

Абрамовський також розповів, що на цей рік в частині створення системи моніторингу в міністерстві будували великі плани, однак на шляху їх реалізації став коронавірус.

"У нинішньому році нам виділили гроші з держбюджету на створення системи моніторингу, на ці цілі ми планували використовувати близько 100 млн грн. Однак бюджет перерозподілили в зв'язку з пандемією коронавірусу і гроші у нас забрали. На наступний рік ми знову запросили 200 млн грн на моніторинг, сподіваюся, гроші виділять. Міністерство і місцеві органи влади готові до того, щоб на умовах співфінансування побудувати сучасну європейську систему моніторингу якості повітря", – заявив він.

Тим часом, в умовах браку грошей у держави на подібний моніторинг, його проведення і зменшення шкідливих викидів залишається прерогативою самих промислових підприємств. Однак вкладати власні кошти в умовах економічної кризи в поліпшення екологічності виробництва готові далеко не всі.