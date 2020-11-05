'Коля, бл*дь, де ти був?' Арахамія облаяв Тищенка у Раді

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вилаяв нардепа Миколу Тищенка через те, що той пропустив важливе голосування за держбюджет-2021.

Курйозний інцидент стався після того, як парламент не підтримав зміни до Бюджетного кодексу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки). Після першої провальної спроби голосування спікер парламенту Дмитро Разумков підкликав до себе в президію лідерів фракцій і груп. Там же був і Арахамія.

Після того до президії підійшов "слуга народу" Тищенко і повідомив Разумкову, що не встиг проголосувати: "Діма, двоє людей не встигли (проголосувати)".

"Не встигли, бл*дь? На роботу треба ходити, Коля. Де ти був?" – відповів Арахамія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 листопада нардепи 275 голосами ухвалили бюджет країни у першому читанні.

У проєкті бюджету України на 2021 рік запропонували збільшити витрати на 17 млрд грн. Зокрема, найбільше з цієї суми піде на депутатські потреби і інфраструктуру, медицину, спорт.