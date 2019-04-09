"Колосальні втрати": окупанти почали підрахунок "збитку" Криму від України

В анексованому Криму "Державна рада", яка підпорядковується Росії, створила спеціальну робочу групу для "оцінки збитку економіці від дій України".

Очолить відповідну групу перший віце-спікер так званого парламенту окупованого Криму Юхим Фікс, повідомляє "Інтерфакс".

"Актуальність цього питання, я вважаю, більш ніж очевидна", – заявив спікер "Держради" Володимир Константинов.

За його словами, Крим зазнав "колосальних втрат". Водночас Константинов також запропонував врахувати "нанесений Україною збиток", після анексії півострова Росією.

"Тут все потрібно згадати: і енергетичну, і водну блокаду, і продовольчу – всі ті гидоти, які вони зробили нам за цей період", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії запропонували стягнути з Києва компенсацію за 25 років, які Крим був у складі України. З відповідною заявою, зокрема, виступив спікер Державної думи В'ячеслав Володін. Водночас глава російського парламенту назвав "анексією" період перебування Криму в складі України.

Пізніше прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв доручив профільним міністерствам надати підтримку діяльності робочої групи Державної думи щодо "оцінки збитків Криму за роки його перебування у складі України".

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