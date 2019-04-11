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Колосальні суми: Росія оцінила втрати в разі відключення від інтернету

1.9тЧитати матеріал російською

У Росії втрати економіки в разі відсутності інтернету тільки протягом доби можуть становити 20 млрд рублів (приблизно 8,3 млрд гривень).

"Абсолютно незалежна соціологічна компанія, яка моніторить інтернет, оцінила втрати, які понесе наша економіка від того, що один день інтернет працювати не буде. Так ось, ця оцінка – 20 млрд рублів", – повідомив глава профільного комітету Держдуми з інформаційної політики Леонід Левін, передає ТАСС.

За його словами, на сьогодні влада РФ має намір закласти до 20-30 млрд рублів (8,3-12,5 млрд гривень) на реалізацію законопроекту про забезпечення надійної роботи російського сегмента інтернету в разі відключення від глобальної інфраструктури всесвітньої мережі.

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"Безумовно, ми повинні створити всі умови, щоб ніяких збоїв у нас не було. Мені здається, що ті витрати, які уряд несе, це не витрати, а інвестиції у майбутнє", – підсумував Левін.

Колосальні суми: Росія оцінила втрати в разі відключення від інтернету

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутати Державної думи Росії в першому читанні підтримали проект закону, який дозволяє владі взяти під контроль інтернет. Якщо ідея буде підтримана і у другому читанні, то росіян "в разі небезпеки" зможуть позбавити доступу до мережі.

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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Новая сказка для вислоухих что Россию отключат от сети Интернет. Запомните, это случиться не раньше чем отключения от свифта!
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вованов вован
вованов вован
Правильные выводы, вон Япония сколько денег потеряла из-за отключения ИНТЕРНЕТА только на 40 минут после сбоя сервера Google в США, сразу начали после строить свой автономный сегмент
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Да что вам 20 миллиардов деревянных! Это полная фигня. У вас вон триллионами воруют а вам нравится.
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